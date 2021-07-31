Началась реконструкция набережной в селе Устье Вологодской области

31.07.2021 [Общество]

В селе Устье начали реконструкции набережной реки Кубена. Работы идут в рамках создания в регионе туристическо-рекреационного кластера «Русские берега». 

Общая стоимость проекта 360 миллионов рублей. Строительство пройдёт в два этапа. На первый этап, который планируют завершить в этом году, выделено 30 миллионов рублей.

– По проекту здесь появится спуск к реке и речной причал. Также будут смотровые площадки, беседки и зона отдыха, – сообщается на странице губернатора Вологодской области в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, что в рамках проекта «Русские берега» на Вологодчине планируется развивать водный и круизный туризм в городе Череповце, Белозерском, Вытегорском, Кирилловском, Шекснинском и Усть-Кубинском районах.

Новая набережная в Вытегре уже завоевала приз общероссийского конкурса «Дерево в архитектуре».

В Череповце началась реконструкция набережной в районе Соборной горки, но здесь работам мешает заброшенный дебаркадер.
 

Тэги: набережная, Устье, реконструкция

ТОП НЕДЕЛИ

В прокуратуре рассказали, при каких условиях отказавшегося от вакцинации сотрудника могут отстранить от работы
Партия «Новые люди» собрала 5096 подписей для выдвижения в Заксобрание Вологодской области
Скончался экс-гендиректор «Череповецкого фанерно-мебельного комбината» Евгений Коротков
Главу Вологодского района привлекли за нарушение масочного режима, а потом отменили наказание
Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог и улиц в Тарногском районе в ближайшие годы
Синоптики ожидают в Вологодской области затопивший часть Европы циклон «Дирк»
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 31 августа
А нам все равно: презентационно-сервисный центр Вологодской области продолжает тратить деньги на мероприятия в пандемию
В Череповце 12-летний подросток вылез из окна и ушёл гулять босиком
С «Вологодского мясокомбината» пытались взыскать 850 тысяч рублей за "Деревенскую" колбасу

Похожие новости

Лежаки на новой набережной в Череповце сделали антивандальными

Строители уже сделали бетонное основание и установили крепления, чтобы нарушители не смогли их утащить

1094
0

В Череповце началась реконструкция набережной в районе Соборной горки

Строители полностью переделают подпорную стенку и укрепят берег

1098
0

В Белозерске на средства федерального гранта благоустроят набережную

Проект «Моя Белозерская набережная» вошел в список победителей конкурса Минстроя в номинации «Исторические поселения»

1510
0

Вологодский губернатор поторопил строителей набережной в Тотьме со сроками сдачи

Проект предполагает создание масштабной пешеходной зоны, объединение исторических зданий путём строительства дорожек и устройства природного ландшафта с акцентными точками, где появятся информационные таблички  

2031
0

Реновацию набережной Кускова в Тотьме планируют завершить до конца 2020 года

В 2019 году город выиграл федеральный конкурс проектов по благоустройству малых городов, получив грант в размере 54 млн. рублей

1110
0

В Вытегре построят деревянный пешеходный мост

В рамках туристско-рекреационного кластера «Русские берега» из федерального бюджета на продолжение работ выделено 75 млн. рублей

1050
0

«Магистраль» по гарантии отремонтирует разрушающуюся Пречистенскую набережную в Вологде

Градозащитники и другие жители города обращают внимание властей на множественные дефекты.

2098
1

Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок

В городе утрачены исторический ландшафт, деревянная архитектура и другие ценные исторические объекты, поясняет Александр Можаев.

9620
9

Суд оштрафовал «Магистраль» на 50 000 рублей из-за завышенной отметки бетонирования набережной

Нижняя граница бетонирования выше той, что в проекте, на 70 сантиметров

2904
1

Вологда заняла 40 место в рейтинге лучших городов России по версии блогера Ильи Варламова

40-е место из 70 Вологде "досталось" из-за бетона на набережной.

2405
2

На набережной в Вологде снова возобновились работы по бетонированию

Читатели NewsVo прислали нам фотографии техники и рабочих, которых заметили сегодня напротив Кремлевской площади.

6423
3

Опровержение

Публикуется по требованию ООО "Магистраль".

4310
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Началась реконструкция набережной в селе Устье Вологодской области
228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Приключенческий боевик «Библиотека Ивана Грозного» с Машковым в главной роли снимут в Вологодской области
В Вологде разыскивают 12-летнюю девочку
Большая часть Вологды останется без воды с 13 по 15 августа
В Белозерске восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец
Череповчанин выхватил у пенсионерки сумку и забросил её на гараж
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

914
0
31.07.2021 [БлогоVO]

Статья из Le Figaro про Вологду и прививки

219
0
31.07.2021 [Обзор Прессы]

В России вакцинация от Covid-19 замедляется из-за всеобщего недоверия

347
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика