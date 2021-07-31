Началась реконструкция набережной в селе Устье Вологодской области

В селе Устье начали реконструкции набережной реки Кубена. Работы идут в рамках создания в регионе туристическо-рекреационного кластера «Русские берега».

Общая стоимость проекта 360 миллионов рублей. Строительство пройдёт в два этапа. На первый этап, который планируют завершить в этом году, выделено 30 миллионов рублей.

– По проекту здесь появится спуск к реке и речной причал. Также будут смотровые площадки, беседки и зона отдыха, – сообщается на странице губернатора Вологодской области в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, что в рамках проекта «Русские берега» на Вологодчине планируется развивать водный и круизный туризм в городе Череповце, Белозерском, Вытегорском, Кирилловском, Шекснинском и Усть-Кубинском районах.

Новая набережная в Вытегре уже завоевала приз общероссийского конкурса «Дерево в архитектуре».

В Череповце началась реконструкция набережной в районе Соборной горки, но здесь работам мешает заброшенный дебаркадер.

