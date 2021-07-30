Заброшенный дебаркадер мешает реконструкции набережной в Череповце

30.07.2021 [Общество]

В Череповце началась реконструкция набережной в районе Соборной горки. Подрядчик уже устанавливает забор и завозит оборудование. Более 200 миллионов рублей выделены на это из федерального бюджета по программе «Русские берега».

– За ближайшие полтора года предстоит выполнить большой объем работ, – говорит мэр Череповца Вадим Германов. – Прежде всего — берегоукрепление. Строители переделают подпорную стенку и благоустроят территорию. Здесь появятся светильники, скамейки и даже очистные сооружения, чтобы в реку попадала дождевая вода без вредных примесей.

По словам Вадима Германова, самой большой проблемой предстоящих работ остается пришвартованный дебаркадер. Он находится в частной собственности, однако хозяин о своем имуществе давно забыл. Специалисты речного регистра заключили, что конструкцию нельзя отбуксировать в другое место, так как она пойдет ко дну при любой попытке перемещения. 

– Ищем варианты, как заставить хозяина дебаркадера вспомнить о нем, – добавил мэр Череповца.

Ранее NewsVo рассказывал, что в рамках проекта «Русские берега» на Вологодчине планируется развивать водный и круизный туризм в городе Череповце, Белозерском, Вытегорском, Кирилловском, Шекснинском и Усть-Кубинском районах.
 

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