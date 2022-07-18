Ганзейские дни, Прокопьевская ярмарка и праздник 875-летия пройдут в Великом Устюге с 22 по 24 июля

18.07.2022 [Культура]

Ганзейские дни, Прокопьевская ярмарка и праздник 875-летия пройдут в Великом Устюге с 22 по 24 июля.

Горожан и гостей города ждет большая культурно-развлекательная программа. 

– На площадках города развернутся ремесленные дворы, торговые ярмарки, пройдут мастер-классы, музыкальные и шоу-программы, представления клубов исторической реконструкции, театрализованное шествие участников, представления уличных театров, межрегиональный фестиваль средневековой музыки и первый межрегиональный конкурс «Краса Ганзы 2022», – сообщает туристско-информационный центр Вологодской области.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Ранее NewsVo рассказывал, что открытые концерты колокольных звонов, этно- и классической музыки пройдут в Великом Устюге с 19 по 21 июля, а в рамках 23 июля здесь выступят певица Ирина Круг и представитель лейбла Black Star певец Natan.

Подробную афишу мероприятий прилагаем ниже:

Тэги: фестиваль, музыка, культура, история, историческая реконструкция, ярмарка, ремесла

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