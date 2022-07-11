В Великом Устюге 23 июля выступят Ирина Круг и певец Natan

11.07.2022 [Общество]

В Великом Устюге 23 июля выступят певица Ирина Круг и представитель лейбла Black Star певец Natan, сообщил на своей странице в соцсети глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

«Итак, для настроения, для души и для совместных песен и танцев под открытым небом к нам приедут звезды федерального уровня — Ирина Круг и певец Natan. Местом встречи станет площадь Славы, время встречи — 19.00», — говорится в сообщении.

По данным группы «Великий Устюг Инфо» в соцсети, участие в концерте исполнительницы шансона обойдётся бюджету в 749 тысяч рублей.

Мероприятия, посвящённые дню города, Прокопиевской ярмарке и XI Русским Ганзейским дням пройдут в Великом Устюге с 22 по 24 июля.

Тэги: концерт, праздники, Великий Устюг
фото со страницы Александра Кузьмина в соцсети

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