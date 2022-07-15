Открытые концерты колокольных звонов, этно- и классической музыки пройдут в Великом Устюге с 19 по 21 июля

15.07.2022 [Культура]

20 и 21 июня православная церковь отмечает день памяти покровителя Великого Устюга - Прокопия Праведного. В дни этого праздника Великоустюжская епархия проводит фестиваль колокольного звона «Звонное лето». 

– Звонари и музыканты соберутся на день памяти святого праведного Прокопия из Вологды, Череповца, Москвы и Волгограда, – сообщает районная газета «Устюжаночка».

В программе фестиваля:

  • мастер-классы по колокольному звону,
  • этно-музыкальная программа «Мир добрых сказок»,
  • выступление фолк-артели «Ёрга» и кукольного театра «Етишкина жизнь» из Череповца,
  • духовой оркестр.

20 июля с 17 до часов в храме Святого Прокопия будет совершено Всенощное бдение.

21 июля в 9 часов в Кафедральном соборе Праведного Прокопия, на Набережной, 57 будет совершена божественная литургия, которую возглавит управляющий Великоустюжской епархией митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. После литургии состоится крестный ход вокруг храма, а в 12 часов будут организованы два автобуса для паломников на место выпадения каменной тучи. Желающих стать участниками крестного хода и паломничества просят предварительно записаться в лавке Кафедрального собора на Набережной.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Ниже прилагаем подробное расписание мероприятий фестиваля:
 

Тэги: колокольный звон, колокола, музыка

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