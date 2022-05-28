Историческая реконструкция раннесредневековых ремесленных мастерских пройдет в Великом Устюге 22-24 июля

28.05.2022 [Культура]

Историческая реконструкция раннесредневековых ремесленных мастерских пройдет в рамках мероприятия «Гледень» в Великом Устюге 22-24 июля.

– С ВИК «Ратник» будем реконструировать раннесредневековые ремесленные мастерские, торговать красотой и всё в таком духе. Я лично решил попробовать себя в непривычной роли гончара. Не ожидали? – пишет на своей странице вологодский гончар и керамист Иван Беляев.

Напомним, историческая реконструкция – это процесс воссоздания материальной или духовной культуры определённой исторической эпохи и региона, либо воспроизведения исторического события.

Тэги: историческая реконструкция, Великий Устюг

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