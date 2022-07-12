Более чем 22 тысячам вологодских семей назначили выплату на детей от 8 до 17 лет

Более чем 22 тысячам семей в Вологодской области назначили выплату на детей от 8 до 17 лет.

– Выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет предоставляется семьям, доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, то есть меньше 14059 рублей на члена семьи, – говорит начальник департамента соцзащиты населения области Александр Ершов. – При определении права на выплату оценивается не только среднедушевой доход семьи, но и проводится комплексная оценка нуждаемости, предполагающая оценку имущества семьи, аналогично выплате на ребенка от 3 до 7 лет.

Напомним, что подать заявление о назначении выплаты можно:

через Портал госуслуг;

через клиентские службы Пенсионного фонда;

через многофункциональный центр.

Дополнительную информацию о выплате на детей от 8 до 17 лет можно на сайте Пенсионного фонда.

Необходимые разъяснения по условиям начисления этой выплаты можно получить по телефону регионального контакт-центра: 8 (800) 600-03-45, а также через Единый контакт-центр: 8 (800) 600-00-00.

Ранее NewsVo рассказывал, что в марте президент РФ Владимир Путин предложил ввести новые выплаты на детей от 8 до 16 лет. Подать заявления на получение этой выплаты родители могли с 1 мая этого года.

Однако, подав заявления, многие получили отказы и были возмущены. Основной причиной отказа было превышение дохода. Частично это было связано с тем, что в правилах назначения пособий с 1 апреля и с 1 февраля этого года произошли некоторые изменения по порядку учета имущества и по порядку учета доходов.

25 мая на Госсовете Президент РФ объявил об индексации пенсий, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 10%. После чего, те семьи, которым было отказано в получении выплаты в мае, снова подали заявления, и тогда, некоторым из них, у кого доход был превышен незначительно, выплаты все же были начислены.