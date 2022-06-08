«Что изменилось при выплате пособий на детей в Вологодской области»: подробный разбор жалоб вологжан

Что изменилось при выплате пособий на детей с 1 апреля этого года? Какие самые частые причины отказа в пособиях? Что делать, если отказали неправомерно? Кто имеет право на получение пособий на детей? Как оценивается нуждаемость семьи?

Эти и многие другие вопросы в ходе прямого эфира на странице региональной приемной «Единой России» разобрали:

депутат Законодательного собрания Вологодской области Лариса Кожевина,

начальник отдела соцвыплат отделения Пенсионного фонда по Вологодской области Лариса Федорова,

начальник отдела организации предоставления мер социальной поддержки департамента социальной защиты населения Вологодской области Людмила Зашляхтина.

Скриншот видеозаписи эфира

Ранее NewsVo рассказывал, что с начала мая многие жители Вологодской области жалуются, что в ПФР им отказывают в назначении новой выплаты на детей от 8 до 17 лет.

Нужно ли подавать заявление о перерасчете

Лариса Кожевина: 25 мая на Госсовете Президент РФ объявил об индексации пенсий, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 10%. Соответствующее постановление правительства РФ уже принято. Давайте мы поговорим, как это отразится на пособиях для детей. Большая часть из них рассчитывается от прожиточного минимума, который установлен в Вологодской области на детей. Как пособия пересчитают? Автоматически?

Людмила Зашляхтина: Все выплаты, которые зависят от прожиточного минимума будут проиндексированы гражданам, которые их получают, с 1 июня в беззаявительном порядке. Обращаться с заявлениями о перерасчете не надо.

Как изменится прожиточный минимум в регионе

Лариса Кожевина: Как изменится прожиточный минимум в области? Он отличается от прожиточного минимума в среднем по стране.

Людмила Зашляхтина: Размер прожиточного минимума на детей был 12 398 рублей. От него зависели выплаты на первого, второго, третьего ребенка, выплаты на детей с 3 до 7 и с 8 до 17 лет. Новый прожиточный минимум на ребенка в Вологодской области – 13 638 рублей.

Лариса Кожевина: Как изменится прожиточный минимум на душу населения в Вологодской области, тот, из которого рассчитывается – нуждающаяся семья или нет.

Людмила Зашляхтина: Был – 12 781 рубль. С 1-го июня будет – 14 тысяч 059 рублей.

Лариса Кожевина: И еще один прожиточный минимум, который используется при определении нуждаемости семьи при расчете пособия на детей до 3 лет на первого, второго и третьего ребенка, он исчисляется не от прожиточного минимума, на душу населения, а от прожиточного минимума трудоспособного населения. Как он изменится?

Людмила Зашляхтина: Здесь для семей, которые претендуют на выплату на первого, второго третьего ребенка и последующих детей, такая выплата предоставляется семьям, чей доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Было на члена семьи не более 27 862 рублей, а 1-го июня – чтобы доход был не более 30 648 рублей.

Большее количество семей смогут воспользоваться выплатами.

Лариса Кожевина: Как же теперь увеличатся пособия в зависимости от нового прожиточного минимума?

Людмила Зашляхтина: Пособие на детей до 3 лет – величина равна прожиточному минимуму – 13 638 рублей. Выплата на детей от 3 до 7 лет: 50% – 6 819 рублей, 75% – 10 228 рублей 50 копеек, 100% – 13 638 рублей.

Лариса Кожевина: Такие же суммы будут и на детей от 8 до 18 лет?

Лариса Федорова: Да.

Старое и новое пособие на детей от 8 до 17 лет

Лариса Кожевина: С 1 апреля введено новое пособие для детей от 8 до 17 лет. Ранее оно назначалось только одиноким родителям, теперь любая семья, которая является нуждающейся, у которой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, может обратиться за назначением такого пособия. Если раньше оно было только 50% не зависимо от дохода, то сейчас 50%, 75% и 100% в зависимости от дохода семьи. Как эти пособия коррелируют между собой?

Лариса Федорова: Раньше существовало ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 17 лет. С 1 мая оно утратило силу. И с 1 мая мы назначаем ежемесячную денежную выплату на ребенка от 8 до 17 лет. То пособие назначалось в соответствии с федеральным законом, а эту выплату мы назначаем в соответствии с указом Президента России. Круг заявителей расширен, теперь на эту выплату имеют право граждане Российской Федерации, имеющие детей этого возраста, которые проживают постоянно на территории Российской Федерации и имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, который установлен в нашей области.

Лариса Кожевина: Если до этого одинокому родителю было назначено такое пособие в 50%, но он считает, что может рассчитывать на повышенный размер пособия. Как ему перейти на новое пособие, чтобы получить 75% или 100%?

Лариса Федорова: Тем родителям, которым мы назначили пособие до 1 июля как одиноким или как получающим алименты, если они не обратились за этой новой денежной выплатой, то мы продолжаем до 1 июля этого года платить им эту выплату. Если они хотят назначить вместо этого пособия раньше наступления июля новую выплату, а многие уже это сделали, подали заявления, мы им определили размер. Кому-то тоже 50% от прожиточного минимума, то есть у них размер не изменился по сравнению с тем, что они получали, только срок продлился сразу на год. Но выплату предыдущего пособия мы прекращаем с момента назначения нового. Нет права на две выплаты. У кого право возникло на 75% или на 100% прожиточного минимума, тем был установлен новый размер.

Лариса Кожевина: То есть им не нужно самим отменять предыдущую выплату, это вы сделаете автоматически?

Лариса Федорова: Нет, ничего специально делать не нужно. Прекращение осуществляют сами специалисты.

Самые частые основания для отказа в предоставлении выплаты

Лариса Кожевина: Мы сейчас получаем много жалоб на отказы Пенсионного фонда в назначении выплат. Может быть частично это связано с тем, что у нас в правилах назначения пособий с 1 апреля и с 1 февраля этого года произошли некоторые изменения по порядку учета имущества и по порядку учета доходов. Давайте подробнее поговорим об этом.

Самое распространенное основание для отказа в пособии это, так называемый «нулевой доход» и второе основание – это превышение дохода над прожиточным минимумом. Какие причины признаются уважительными при отсутствии официального дохода?

Вот, например, многодетная семья и оба родителя не работают. Обоим им позволено не работать для назначения пособий или это право дается только кому-то одному из родителей?

Лариса Федорова: Право не иметь дохода предоставляется здесь одному родителю. Если один не работает, то пособие назначат. А вот если оба не работают, при этом один родитель не является ни инвалидом, ни пенсионером, то тогда, в данном случае, уже последует отказ.

Больше семей могут получить статус многодетных

Лариса Кожевина: С 1 января этого года в нашем областном законе как раз по обращениям граждан расширили понятие «многодетной семьи». Как это отразилось на практике? Кто у нас теперь учитывается в составе многодетных семей? Потому что, бывает, брак второй или третий, и дети от предыдущего брака не учитывались в составе новой семьи или отчим не учитывался. Как сейчас?

Людмила Зашляхтина: С января этого года в состав многодетной семьи – таким семьям выдается удостоверение многодетной семьи – включаются пасынки, падчерицы, отчим или мачеха. Обращений не так много идет. Может не совсем знают граждане об этой норме. Но кто обращаются, предъявляют фотографию второго родителя. Допустим, если женщина обращается, она предоставляет данные на супруга, который может быть отцом или отчимом всем ее детям. Предоставляет его фотографию и свою, потому что новое удостоверение выдается.

Лариса Кожевина: Должны ли они быть приписаны все в одном месте жительства? Или вы это проверяете по своим межведомственным запросам?

Людмила Зашляхтина: Да, проверяем по межведомственным запросам.

Лариса Кожевина: У нас на федеральном уровне нет четкого определения многодетной семьи, поэтому каждый регион подходит самостоятельно. Прежде чем получать льготы многодетной семье сначала нужно закрепить за собой соответствующий статус, получить удостоверение.

Лариса Федорова: Например, пасынков и падчериц мы сейчас тоже учитываем в составе многодетной семьи теперь, например, для оправдания отсутствия дохода. Если раньше, например, женщина обращается как заявитель, у нее двое детей своих, указывает супруга, и у этого супруга еще двое детей, то раньше мы отказывали до внесения изменений в областное законодательство, потому что эта семья не являлась многодетной, но сейчас мы удовлетворяем такие заявления.

Лариса Кожевина: То есть посоветовать нужно, чтобы сначала получили удостоверения многодетной семьи, утвердили статус, а потом уже обращались за пособием в пенсионный фонд, если это касается, например пособий на детей от 8 до 17 лет.

Изменился учет недвижимости

Лариса Кожевина: Еще в новых правилах изменился учет имеющейся в собственности граждан недвижимости. Если одна квартира, то не считается площадь, никаких ограничений, но если у семьи несколько квартир, то площадь уже не должна превышать 24 кв. м. на человека, а если в собственности несколько жилых домов, то 40 квадратных метров.

Вопрос по долям. Если раньше доли менее 1/3 принадлежащей члену семьи не учитывались, то с 1 февраля установлено, что если вся квартира по долям принадлежит одной семье, то тогда она учитывается в составе имущества. Так это или нет?

Людмила Зашляхтина: И было так. Просто эта норма с практикой уточнена. Если квартира по долям в совокупности принадлежит всей семье, то она учитывается, а если, допустим 1/4 доля одному члену семьи, то она не учитывается. Просто формулировка стала более понятная.

Лариса Кожевина: Если, например, вся квартира маме принадлежит, она учитывается... Две квартиры: одна 49 квадратных метров (принадлежит маме) и вторая квартира, где есть 4 собственника: мама, папа, ребенок и старший ребенок. Вся площадь квартиры 45,9 квадратных метров. То есть обе эти квартиры – вторая по долям принадлежит всей семье – обе будут учтены в качестве имущества.

Лариса Федорова: Тут не сказано, сколько лет старшему ребенку. Если ему больше 18 или 23 лет, в зависимости обучается или нет, он, возможно, и не включается в состав семьи, тогда его 1/4 доля учитываться не будет.

Если возникли вопросы, то по телефонам горячих линий ПФР можно уточнить, какой именно метраж учитывали сотрудники ПФР по запросам из Росреестра.8 800 600 03 45 (областная) и 8 800 600 00 00 (федеральная). На горячей линии можно оставить запрос, например, я получила отказ, вы учли площадь такую-то, а я считаю, что у меня такая-то площадь. Мы тогда можем сделать повторный запрос в Росреестр. Часто данные граждан расходятся с данными Росреестра.

Лариса Кожевина: Еще одно нововведение с 1 апреля в составе имущества не учитывается жилое помещение, транспорт, а также любая недвижимость, которую семья купила за счет целевых субсидий, выделенных в рамках соцподдержки. О каких субсидиях идет речь? И вот, например, случай, когда одна квартира частично оплачена за счет средств маткапитала, и есть еще другая квартира. Будет ли та квартира, которая частично оплачена средствами маткапитала, включена в состав имущества?

Лариса Федорова: Да, эта квартира будет учтена в составе имущества.

Лариса Кожевина: А если она полностью куплена за счет средств маткапитала? Понятно, что полностью на маткапитал квартиру купить нельзя, но вдруг это где-то в деревне, например.

Лариса Федорова: Если квартира полностью куплена за счет средств господдержки, тогда она не учитывается в составе имущества. Нужно предоставить договор купли-продажи, где прописано, за счет каких средств приобретается помещение. Если человек обращается через клиентскую службу, а не через портал Госуслуг, то он может сразу предъявить этот документ, а если через портал Госуслуг, то он может в течение 10 рабочих дней предоставить этот документ.

Лариса Кожевина: Если земельный участок приобретен за счет средств земельного сертификата, тогда такое же условие? Если участок полностью оплачен за счет средств сертификата, то он тоже не будет учитываться в составе имущества, а если какая-то часть доплачена из своих средств, то оно уже учитывается.

Лариса Федорова и Людмила Зашляхтина: Да, все верно.

Лариса Кожевина: Людям, которые обращались с этим вопросом такая система не очень понятна. Вроде бы чуть-чуть доплатил, а уже так меняется, не знаю, насколько это справедливо, но это федеральное правило. Может быть нам есть смысл обратиться и спросить, почему так? Здесь федеральные правила нам пока не поменять, можем только выходить с какими-то обращениями в наши законодательные органы через правительство, через парламентскую ассоциацию. Я могу пока только взять этот вопрос в проработку.

Жалобы на учет автомобилей

Лариса Кожевина: Было очень много жалоб на то, что учитывают автомобили, которые находятся под арестом или в розыске, соответственно, имущество или квартира, которая арестована приставами, и которую не продать… Поменялись ли сейчас эти правила?

Людмила Зашляхтина: При предоставлении выплаты с 3 до 7 лет – это новая норма. С 8 до 17 это сразу стало действовать. Если недвижимое имущество либо транспорт находятся под арестом, то оно не учитывается.

Лариса Кожевина: Или в розыске.

Людмила Зашляхтина: Да. Такие документы гражданин предоставляет самостоятельно. Либо он приходит в МФЦ или клиентскую службу и сразу предоставляет эти документы, либо предоставляет их в течение 10 рабочих дней при подаче заявления через портал Госуслуг.

Лариса Кожевина: Если в розыске – это справка ГИБДД, если под арестом – справка приставов.

И бывает очень много вопросов… Сейчас поменялись правила продажи автомобиля. Можно просто подписать договор купли-продажи, машинку продать, деньги взять, и новый собственник должен с этим договорчиком сходить в ГИБДД, что бывает на практике, не всегда они идут и переоформляют машинку, потому что есть доверенность, есть договор и они продолжают так ездить. Перед эфиром ко мне обратилась семья, которая продала машину, другую купили себе, а в пенсионный фонд приходит информация, что у семьи два автомобиля. Что здесь можно посоветовать людям? И с какого момента будет считаться, что он не владеет вторым автомобилем: с момента, указанного в договоре или с момента, когда ГИБДД на основании договора внесет эти сведения в свой реестр.

Лариса Федорова: Главное для нас – уточняющий документ о том, что машина снята с учета. Если нам такой документ предоставят, мы ее сразу перестаем учитывать в составе имущества.

Лариса Кожевина: Видимо, человеку нужно советовать идти в ГИБДД с договором и требовать переоформления. Не стоит надеяться на новых покупателей, а идти сразу день в день и регистрировать в ГИБДД, чтобы потом штрафы с камер не получать и налог не платить, потому что таких ситуаций очень много.

Как семье получить пособие, если отец отбывает наказание

Лариса Кожевина: Еще было обращение о том, что отец детей находится в местах лишения свободы, а в получении выплаты было отказано потому, что у него нет дохода. Это многодетная семья. Есть все-таки какая-то отметка и человек пропустил ее, когда отправлял заявление? Или нужно справку из исправительного учреждения принести?

Лариса Федорова: Может быть действительно пропустил в заявлении. На портале Госуслуг такая отметка есть. Мы тогда получим информацию, из состава семьи исключим этого человека и не будем уточнять наличие дохода.

Лариса Кожевина: Если все-таки пропустил отметку, то нужно заново подать заявление, но уже правильно его заполнить.

Лариса Федорова: Да. Потому что придет решение об отказе, не будет подтверждения дохода супруга.

В чем разница: участок в городе или в сельской местности

Лариса Кожевина: Давайте вернемся еще к земельному участку. Или поменялось, или уточнили правила. У нас же разные правила определения площади земельного участка, при котором может быть отказ пособий. Если город, то не более 25 соток, здесь не зависимо от того один участок или два, если в сельской местности участок, то там до одного гектара. Но, насколько я знаю теперь, если семья прописана в городе, а участок у нее находится в сельской местности и он, допустим, составляет 40 соток, то как здесь учитывается: по городу или по сельской местности?

Лариса Федорова: Здесь учитывается по месту прописки заявителя.

Лариса Кожевина: В выплате с 3 до 7 лет до изменений была не такая норма. Было по месту нахождения участка, а сейчас по месту регистрации гражданина.

Лариса Кожевина: А если мама зарегистрирована в городе, а папа – в сельской местности?

Людмила Зашляхтина: Значит нужно папе подать заявление.

Лариса Кожевина: Тоже такой спорный момент. Я мало знаю, у кого в городе может быть участок больше 25 соток. Это уж совсем дорогостоящие участки под коттеджи, как правило, участки у всех в деревнях, и они не особенно дорогие… Опять же получается, что это правило федеральный законодатель изменил, уж не знаю, исходя из чего.

Причина отказа – превышение дохода

Лариса Кожевина: Зачастую отказы происходят, когда ненамного совершенно превышен доход над прожиточным минимумом. Давайте, все-таки повторим, какие доходы не учитываются. Учитывается ли, например, социальный контракт, целевые субсидии, гранты, поддержку предпринимательства может кто-то получил на свою деятельность. Есть социальные пособия на погребение, налоговые вычеты, какая-то господдержка на приобретение имущества.

Людмила Зашляхтина: С 1 апреля расширен перечень выплат, которые не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи при определении права на выплату на ребенка с 3 до 7 лет. Не учитываются эти же выплаты, назначенные этому ребенку за прошлые периоды. То есть, если в семье двое детей, то расчет дохода семьи на каждого ребенка будет индивидуальный….

Лариса Кожевина: Вот была такая ситуация. В семье двое детей. Год они пополучали выплату «от 3 до 7» в минимальном ее размере. И когда мама обратилась повторно за этим пособием, получается, что в расчет одного вошло пособие второго, а когда на другого считали, то наоборот. И им отказали. Год пополучали и все, до свидания! Когда им можно снова подать заявление на это пособие?

Людмила Зашляхтина: Так сложно сказать, не зная другие доходы этой семьи. Они могут обращаться хоть ежемесячно, если сама семья не может пока оценить полностью свои доходы, потому что берется без учета налогов. Обращаться каждый месяц никто не запрещает.

Также не учитываются выплаты на первого и второго ребенка, в отношении которого назначена выплата за прошлые периоды; сумма единовременной материальной помощи в связи со стихийными бедствиями; выплаты по уходу за членом семьи с инвалидностью I группы; престарелым – старше 80 лет. Вот новая норма: не учитывается ежемесячная выплата на третьего ребенка в отношении которого назначена выплата; не учитывается социальная помощь в виде социального контракта; не учитываются суммы выплат пособий алиментов на ребенка, который уже достиг возраста 18 лет, либо до 23 если учится, и он уже не входит в состав семьи. То есть этот ребенок не в составе семьи, что на него получали – не учитывается. Теперь не учитываются денежные средства в рамках целевой поддержки, например, на приобретение транспортного средства. У нас, к сожалению, в области такой выплаты нет, но может быть семья прибыла из другого региона. Не учитываются средства компенсации, выделенные из материнского капитала на приобретение средств технической реабилитации, на реконструкцию жилищного строительства. Не учитываются суммы возвращенного налога на доходы физических лиц, если семья получает налоговый вычет. И если семья самостоятельно приобрела средства технической реабилитации для членов семьи, и получила компенсацию, то эти средства также не учитываются. И новое, что не учитывается – социальное пособие на погребение. Там в вопросе было, учитывается ли доход самозанятых. Он как раз в доходе учитывается.

Лариса Кожевина: То, сколько он заявил в налоговую инспекцию? Или как?

Людмила Зашляхтина: Заявитель предоставляет справку самостоятельно.

Лариса Федорова: У самозанятых установлено мобильное приложение, это очень удобно.

Людмила Зашляхтина: В электронном виде с электронной подписью такая справка принимается, не обязательно ходить в налоговую.

Больная тема – алименты

Лариса Кожевина: Очень много получаю жалоб, уже постоянно, когда в составе дохода учитывают алименты, которые родитель направляет в предыдущую семью. Ну обычно, понятно, это папа направляет. И получается, что там учитываются получаемые в доходе той семьи и в доходе этой они тоже учитываются. Люди, которые с этим сталкиваются, постоянно задают вопрос.

Людмила Зашляхтина: К сожалению, это такая норма федерального законодательства. Мы ею руководствуемся. Вот, например, при предоставлении ежемесячного пособия на ребенка в нашем областном законодательстве это, наоборот, не учитывается.

Лариса Кожевина: Это в областном пособии на ребенка 172 рубля там мы устанавливаем правила, там мы не учитываем. А вот что касается федеральных пособий – правила установлены федералами, и они это, к сожалению, эти алименты учитывают. Позиция Министерства труда и социального развития такова, что нельзя их исключать, налоги же не исключаются из дохода.

Лариса Федорова: Потому что для одной семьи это – доход, а для другой семьи – расход. А семья сама определяет, на что потратить доходы. Хотелось бы остановиться на алиментах, сказать несколько слов о том, чтобы граждане не забывали указывать суммы алиментов. Они должны указать эту сумму в заявлении. Если не укажут, это будет предоставление недостоверных сведений. И при возникновении сомнений, при поступлении сообщений, мы можем обратиться в правоохранительные органы за проверкой. И вот, чтобы не было проблем у граждан, чтобы их не обвинили в мошеннических действиях, а пособия ведь это – средства федерального и областного бюджета, поэтому надо очень внимательно заполнять заявления и указывать сумму алиментов.

Лариса Кожевина: Сумму алиментов за какой период они должны указать?

Лариса Федорова: За расчетный период. Например, если в мае подавали заявления, то это за 21-й год. Общую сумму алиментов, которые получены.

Лариса Кожевина: Очень много случаев, когда назначены 12 тысяч рублей, а дай бог по 200 рублей там кто-то платит.

Лариса Федорова: В случае вопросов они должны будут подтвердить эту сумму, нельзя ее занижать.

Получат ли пособие на детей те, кто остался без работы

Лариса Кожевина: Вопрос из практики. Если, например, человек официально не работает, но он был занят по уходу или обучался, и состоял в центре занятости 6 месяцев… Должен быть подтвержденный период уважительной причины –– 10 месяцев, если не было официального дохода, так?

Лариса Федорова и Людмила Зашляхтина: Да.

Лариса Кожевина: Если ты просто стоишь на учете по безработице 6 месяцев?

Людмила Зашляхтина: Этого недостаточно.

Лариса Кожевина: А вот если… Случай из практики. Женщина стояла на учете 6 месяцев, потом была отправлена от центра занятости на обучение. В это время она получала стипендию. Стипендия считается доходом?

Лариса Федорова: Стипендия считается в доход.

Лариса Кожевина: Первый раз она отказ получила. 50% назначили пособие. Потом, когда повторно мы обратились с запросом, учли стипендию, все нормально, назначили пособие. Теперь она запросила 75%, ей опять отказали, что не дохода, опять в доход не включили. Возможно, здесь нужно было предоставить справку о стипендии?

Лариса Федорова: Справку о стипендии приносит сам заявитель. Они должны отметку поставить, что обучается.

Лариса Кожевина: То есть, если такая ситуация, что отказали, то, пожалуйста, предоставьте справку и повторно обратитесь.

Лариса Федорова: Сведения о размерах стипендии нам получить неоткуда, кроме как от заявителя.

Почему обязательно нужен оригинал документа, а не его скан

Лариса Кожевина: Вот еще был как раз вопрос касаемо членов семьи, которым уже 18 лет, но учатся очно где-то в учебных заведениях в других городах. Там для учета доходов семьи необходимо предоставить справку о доходах, но вопрос в том, что кто-то может далеко находится, но пенсионных фонд требует оригинал справок, которые почтой отправить долго, а приехать ребенку – дорого. Почему не принимают сканы справок с синей печатью?

Лариса Федорова: Хотелось бы разъяснить, что, во-первых, что заявления можно подать до 1 октября, чтобы мы назначили с 1 апреля, то есть гражданам дан большой период времени для обращения. Можно сначала собрать пакет документов, получить эту справку по почте и с ней уже прийти, и подать заявление. Если гражданин обратиться до 1 октября, мы, при наличии права на апрель, назначим с 1 апреля. Здесь человек ничего не потеряет. После 1 октября есть 10 рабочих дней для предоставления недостающего документа. И мы назначаем эту выплату за полный месяц; не с даты обращения, а с месяца возникновения права.

Лариса Кожевина: То есть должен быть оригинал справки, скан не подойдет?

Лариса Федорова: Не предусмотрено.

Людмила Зашляхтина: Смотрите, расчетный период – 4 месяца пропуска и потом берется за год, поэтому есть возможность собрать справку заранее. Последние 4 месяца ведь не учитываются. Когда срок подходит, потом обратиться с заявлением.

Не важно по какой статье уволился

Лариса Кожевина: Вот еще вопрос к правилу «нулевого дохода» тут и пандемия внесла свои коррективы с трудоустройством, ну и сейчас сегодняшняя ситуация тоже, наверное, как –то влияет на закрытие ряда предприятий. Родители могут внезапно потерять работу, а период берется длительный – 12 месяцев, да еще 4 месяца отступаем назад – тогда он не был нуждающимся, а стал нуждающимся именно сейчас, когда потерял работу. Если человек потерял работу после 1 марта этого года, является безработным и нет у него дохода, будет ли это отказом для назначения пособия?

Людмила Зашляхтина: Новая норма, которая действует только в 2022 году: «При потере работы зарплата члена семьи не будет учитываться при соблюдении двух основных условий: Трудовой договор расторгнут после 1 марта и чтобы обязательно этот член семьи встал на учет в качестве безработного в центр занятости. Остальные все доходы будут учитываться. Если этот член семьи какие-то, допустим, получал проценты по банковским вкладам, и так далее. И какие-то другие выплаты. Не учитывается только договор от трудовой деятельности.

Лариса Кожевина: Имеет значение, по какой статье он уволился?

Людмила Зашляхтина: Нет. Либо собственное желание, либо сокращение, это не имеет значения. А доходы других взрослых членов семьи будут учитываться. В данном случае, если эта норма определяется, то выплаты назначаются только на 6 месяцев. Не на год. Это норма выплаты «с 3 до 7 лет», «с 8 до 17» и для выплаты на первого и на второго ребенка.

Когда пора продлевать пособия?

Лариса Кожевина: Напоследок несколько вопросов о пролонгации пособий. Допустим, заканчивается срок выплаты ранее назначенного пособия 15 июня, когда подать человеку, чтобы не потерять? Там нельзя заранее?

Людмила Зашляхтина: Не поменялось, к сожалению. Очень надеемся, что в федеральном законодательстве будут внесены изменения. Здесь нужно обратиться, чтобы не потерять ни дня, на следующий день после окончания срока. Вот в пособии с 8 до 17 лет эта норма более удобная.

Лариса Федорова: Да. Нужно обратиться в последний месяц периода, на который назначено.

Лариса Кожевина: А для детей до трех лет?

Людмила Зашляхтина: Там по истечение года.

Лариса Кожевина: Ну вот, прекрасно, я для себя записала 3 вопроса, с которыми мы можем обратиться на федеральный уровень. И я, надеюсь, что коллеги из Законодательного собрания поддержат, мы такие обращения подготовим.

Куда жаловаться на отказ в получении пособия

Лариса Кожевина: Сейчас написали в комментариях: «Отказали три раза в Пенсионном фонде, считаю, что неправомерно. Куда обратиться с жалобой на отказ?» Лариса Анатольевна, повторите еще раз, куда обратиться, каким способом это лучше сделать?

Лариса Федорова: Все обращения мы очень внимательно рассматриваем. Обратиться можно любым способом: на телефон горячей линии; через сайт Пенсионного фонда в электронном виде описать ситуацию свою, с чем вы не согласны. Ни одно обращение не останется без внимания. При возникновении сомнений у граждан, конечно же, нужно обращаться и мы внимательно рассмотрим.

Получит ли пособие подросток 17 лет?

Лариса Кожевина: Еще несколько вопросов поступили в комментариях. Вопрос от Светланы: «Если 17 лет уже исполнилось в апреле, то на пособие «от 8 до 17» ребенок уже не попадает?

Лариса Федорова: Если в апреле исполнилось, надо анализировать, с какого числа. Если 1-го апреля, то нет, а если со 2-го апреля, то есть право на получение выплаты за апрель в полном объеме.

Людмила Зашляхтина: Да, в этом разница, выплата «с 3 до 7» назначается по конкретный день, а выплата «с 8 до 17» за целый месяц. И в первом случае – с даты, а во втором – с 1-го числа.

Лариса Кожевина: Еще вопрос: «Подскажите, как будет учитываться пособие по беременности и родам при расчете выплат «от 3 до 7» и «от 8 до 17», если перевели всю сумму в конце апреля, то этот доход раскинется на все 140 дней или будет учтен в одном месяце апреле?»

Лариса Федорова: Доход мы разделим за количество месяцев, за которое начислено это пособие и учтем только те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Лариса Кожевина: Вопрос к соцзащите: «Как будет расчет пособия на третьего ребенка от 0 до 3 лет, если оно было оформлено через 5 месяцев после рождения ребенка?»

Людмила Зашляхтина: Здесь как раз, наоборот, будет учтена вся сумму в том месяце, когда пособие получено.

Лариса Федорова: В связи с изменением прожиточного минимума хотелось бы сказать, что мы перерасчет за июнь сделаем в автоматическом режиме. Выплату за июнь в полном размере человек получит в июле. Поэтому не надо сейчас в июне подавать новые заявления, мы сделаем перерасчет всем в автоматическом режиме. На 10%.

