Жители Вологодской области жалуются, что им отказывают в получении новой выплаты на детей с 8 до 17 лет. Телефон горячей линии ПФР в эти дни перегружен.

Ранее NewsVo сообщал, что в марте президент РФ Владимир Путин предложил ввести новые выплаты на детей от 8 до 16 лет. Подать заявления на получение этой выплаты родители могли с 1 мая этого года.

Начисляться новая выплата должна по аналогии с выплатой на детей от 3 до 7 лет – адресно, в зависимости от уровня доходов семьи и имущественного положения – в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума.

Так, например, в этом году 50% от прожиточного минимума – 6 199 рублей; 75% – 9 298 рублей 50 копеек; 100% – 12 398 рублей.

И вот, те вологжане, которые подали заявления на получение выплаты в начале мая, сейчас начали массово получать отказы.

– Некоторые говорят, что доход превышен, хотя, к примеру, пособие на младших детей от 3 до 7 лет им одобрили. Кто-то сетует, что в имущество учли вторую машину, которой уже давно нет. А у некоторых якобы отсутствует доход, хотя они в центре занятости стоят. В общем, неразберихи много. Более настойчивые подают документы снова, менее настойчивые расстраиваются и машут рукой на поддержку, – говорит депутат Законодательного собрания Антон Холодов. – На моей памяти только три мамочки написали, что пособие одобрили. Кстати, слышал и такую версию, что сбой какой-то произошёл, из-за этого отказы. Но, честно говоря, не думаю, что это так.

Многие вологжане не согласны с таким решением ПФР. Телефон горячей линии ПФР 8 (800) 600-03-45 в эти дни перегружен.

– 1 мая я подала заявление на новую выплату от 8-16 лет на портале госуслуг, 10 мая пришел отказ по причине превышения доходов. Я точно знаю, что такого быть не может, все доходы могу подтвердить справками. По месту жительства я консультировалась со специалистами клиентской службы ПФР. Доход нашей семьи за 2021 год удвоен. Так могло произойти потому, что в налоговую была подана декларация 3-НДФЛ на возврат налога, состоящая из тех же доходов. По телефону горячей линии дозвониться невозможно. Как мне обратить на себя внимание, чтобы мои доходы внимательно посмотрели и посчитали и что теперь делать с такой несправедливостью? – возмущается Татьяна Кузьмина.

Специалисты ПФР посоветовали Татьяне записаться на прием на сайте https://pfr.gov.ru/, а затем прийти лично с паспортом и справками из налоговой.

– По выплате от 8 до 17 два раза подавала заявление, оба раза отказ по двум причинам. Первая наличие двух автомобилей, хотя автомобиль снят с учёта ещё в апреле по причине утилизации. Вторая – превышение дохода, хотя весь 2021 год у меня не было дохода, только получала пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Это пособие считается в доход? – спрашивает Татьяна Балина. – Вы можете получить корректный документ по автомобилям в ГИБДД. И предоставить его в ПФР. Но у Вас превышение дохода. В расчёт по доходу берёт всё: зп без вычета налогов, пособия, выплаты, пенсии и т.д., – отвечают сотрудники ПФР.

– Подавала второй раз и причины указывают разные. Что это значит? – удивляется Василиса Веселова. – Василиса, проверим, был сбой, – отвечают сотрудники ПФР.

– У меня второй отказ, что доходов нет. Я по уходу за ребёнком инвалидом уже 2 года, муж официально работал в том году 10 месяцев. Подавала на пособие с 8-17. До горячей линии дозвониться не реально, – жалуется Ольга Осовская.

– Отказ. Уже второй год. Сначала машины (старые, которых давно нет, но кто-то забыл снять с регистрации), потом доходы. Сейчас из-за того, что супруга не работает (которой чисто теоретически не где работать и некогда, потому что дети и всё домашнее хозяйство на ней, пока папа сраные 100 рублей на вахте бесконечной зарабатывает). По итогу это всё разводилово, чтобы произвести учёт, тех кто остался ещё живой и с кого можно что-то выдоить, – негодует Николай Щербаков.

– Отказ из-за превышения доходов. А цены тем временем ползут вверх. И доходы у нас минимальные... А посчитали в доход все: и детские, и субсидию, и компенсацию за газ. Звонила в пенсионный, сказали, что пособие от 3-7 не должны считать в доход, а нам его плюсанули, – пишет Лена Политова.

– Отказ. Подаю уже не первый месяц, пишут, что зп превышает, я мать одиночка, получаю пособие 345рублей - в этом они не отказывают, смех! Живем на съемной квартире, из собственности только машина и та старая, зп хватает только оплатить коммуналку и купить поесть и все!!! А одеваться на что??? И каждый месяц живем в долг, потом отдаем и каждый месяц все одинаково из долгов не выбраться!!! – пишет Ольга Бурнова.

– Отказ пришёл сегодня в 7:45 утра. Превышение прожиточного уровня. Хотя пишу уже второй раз. Ходила разбираться в ПФР, там нашли ошибку из налоговой. Обещали вручную отработать заявление и всё равно отказ, – рассказывает Ира Бахвалова.

– Первый раз был отказ. Повторно подала, 75% одобрили, – говорит Юля Гордеева.

Одна из самых частых причин отказа в получении выплаты – превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума. Поэтому специалисты ПФР дополнительно приводят список доходов, которые не учитываются при назначении выплаты:

выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены в прошлые периоды на этого ребенка;

выплаты на детей от 8 до 17 лет, которые были получены в прошлые периоды на этого ребенка;

выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей;

выплаты из материнского капитала (кроме ежемесячной выплаты на второго ребенка);

единовременная материальная помощь и страховые выплаты;

средства, предоставленные в рамках социального контракта;

суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях, предусмотренных законодательством субъектов РФ);

целевые гранты и субсидии;

налоговые вычеты;

пособие на погребение;

ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным людям, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

компенсации за средства реабилитации или медицинские услуги, положенные по индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида.

Заранее также сообщалось, что одинокие родители не смогут получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет. Им придется сделать выбор, какое из двух пособий они будут получать дальше: пособие как одинокий родитель или новую выплату на ребенка от 8 до 17 лет.