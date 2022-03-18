Одинокие родители не смогут получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет

18.03.2022 [Общество]

В России введено новое пособие на детей от 8 до 16 лет. Однако, получить его смогут не все.

Пособие предназначено для семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: учитываются доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей. Пособие будет назначаться сразу на 12 месяцев. Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Для Вологодской области эта сумма составляет 6199 рублей на ребенка.

Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере, доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов выяснил, смогут ли получить это пособие одинокие родители. 

«Заявление подать, конечно, можно, но получать можно будет только ОДНУ выплату. То есть пособие одиноким родителям и новое пособие для всех малообеспеченных семей одновременно получать нельзя. Однако с 1 мая, когда семьи начнут получать новую выплату, одинокие родители смогут выбрать одно из двух: либо продолжить получать выплату для единственного родителя в размере 50%, либо подать документы на новую выплату в размере 50, 75 или 100% (в зависимости от нуждаемости). А тут уж надо хорошенько посчитать, что будет выгоднее», — сообщил он своим подписчикам в социальных сетях.

Подать заявление на новое пособие можно будет с 1 мая 2022 года.

Тэги: пособия, одинокие родители

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