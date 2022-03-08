Владимир Путин предложил ввести новые выплаты на детей от 8 до 16 лет

Президент Владимир Путин заявил о новых выплатах для семей с детьми с низким доходом. Об этом он сказал в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — объявил президент.

По его словам, мера начнет действовать с 1 апреля. Первые выплаты российские семьи получат уже в мае.

Путин также напомнил, что в России уже есть ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами на детей до 7 лет. Помимо этого, поддержка оказывается одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте 8-16 лет.