Предпроектные работы по строительству Флотского моста в Вологде могут затянуться

В Арбитражный суд Вологодской области поступило исковое заявление от воронежской компании ООО «ДорМостПроект», которая является подрядной организацией на предпроектные работы по строительству моста во Флотском переулке. Фирма просит суд обязать Службу городского хозяйства внести изменения в контракт. Какие в определении не уточняется.

Контракт на предпроектные работы был подписан 29 июля прошлого года. В начале июня из бюджета города Вологды было выделено 18,2 миллиона рублей на предпроектные работы по строительству Флотского переулка и мостового перехода через реку Вологда в створе Флотского переулка. Победителем было признано ООО «ДорМостПроект» из Воронежа, предложившее выполнить работы за 14,8 миллиона рублей. Уже в этом году ООО «ДорМостПроект» должно презентовать конструктивное решение по строительству моста во Флотском переулке города Вологды.

Первое заседание по внесению изменений в контракт состоится 9 июня.

Ранее NewsVo рассказывал, что Флотский мост должен стать частью Малого транспортного кольца, которое уменьшит поток транспорта, идущего через центр города.

Ранее предлагались три варианта размещения Флотского моста:

с Флотского переулка на территорию ДК «Речник», в районе ЖК «Флагман», в створе улицы Левичева.

По мнению городских властей, второй вариант был оптимальным.

Но тогда жители ЖК «Флагман» возмутились такой перспективе. Помимо этого, в случае со вторым вариантом возникали проблемы с распределением транспортных потоков.

Завершив исследование транспортных потоков и данных по перспективной застройке города, приняв во внимание просьбы вологжан, проектировщики предложили более перспективное положение трассы. На сколько суды затянут подготовку к строительству моста, покажет время.