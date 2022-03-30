Алексей Мордашов перегоняет одну из крупнейших яхт в мире - яхту Nord во Владивосток

30.03.2022 [Общество]

Яхту Nord, которая предположительно принадлежит Алексею Мордашову перегоняют во Владивосток. Ранее она находилась на Сейшелах.

Передвижение яхты было замечено в информационной системе, следящей за передвижением судов в режиме реального времени Marine Traffic. Судно должно было прибыть во Владивосток 29 марта. Однако, пропало с радаров. Еще в понедельник, 28 марта, яхта Nord фиксировалась у берегов Китая и двигалась в сторону России.

142-метровую суперъяхту Nord стоимостью не менее 300 млн долларов построили в 2020 году в Германии для владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Судно стало крупнейшим из спущенных на воду в том году, согласно Boat International Media, и одним из крупнейших в мире.

Летом 2021 года судно заметили у берегов Сардинии (Италия). Местный портал castedduonline.it написал, что купальщики на пляже Рена Бьянка испытали «изумление, волнение» и даже «зависть», особенно когда над судном завис частный вертолет. 

Ранее NewsVo писал что 28 февраля Евросоюз ввел санкции Евросоюз против Алексея Мордашова в связи проведением специальной военной операции на территории Украины. После этого власти Италии конфисковали две яхты российских олигархов. Одна принадлежит главе «Северстали» Алексею Мордашову, вторая бизнесмену Геннадию Тимченко. 18 марта финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость Алексея Мордашова.

Тэги: Мордашов, санкции

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