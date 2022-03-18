Власти Италии арестовали жилую недвижимость Мордашова на 105 миллионов евро

18.03.2022 [Политика]

Финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Сообщают РИА Новости.

28 февраля Евросоюз ввел санкции Евросоюз против Алексея Мордашова в связи проведением специальной военной операции на территории Украины.

Арест был наложен на «жилой комплекс недвижимости», расположенный в городе Олбия на Сардинии. Его стоимость составляет порядка 105 миллионов евро.

Ранее власти Италии конфисковали две яхты российских олигархов. Одна принадлежит главе «Северстали» Алексею Мордашову, вторая бизнесмену Геннадию Тимченко. 

Тэги: санкции, Мордашев, военная спецоперация

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