Власти Италии арестовали жилую недвижимость Мордашова на 105 миллионов евро

Финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Сообщают РИА Новости.

28 февраля Евросоюз ввел санкции Евросоюз против Алексея Мордашова в связи проведением специальной военной операции на территории Украины.

Арест был наложен на «жилой комплекс недвижимости», расположенный в городе Олбия на Сардинии. Его стоимость составляет порядка 105 миллионов евро.

Ранее власти Италии конфисковали две яхты российских олигархов. Одна принадлежит главе «Северстали» Алексею Мордашову, вторая бизнесмену Геннадию Тимченко.