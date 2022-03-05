Власти Италии конфисковали яхту Мордашова

Власти Италии конфисковали две яхты российских олигархов. Одна принадлежит главе «Северстали» Алексею Мордашову, вторая бизнесмену Геннадию Тимченко. Пишет газета La Reppublica.

Бизнесмены попали под санкции ЕС, после того Россия ввела войска в Украину для проведения специальной военной операции.

Яхта Lady M, которая принадлежит Алексею Мордашову, была пришвартована в городе Империя. Длина судна составляет 65 м, она была спущена на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson

Также в Тоскане арестовали виллу Лаццарески, которая принадлежит экс-депутату Госдумы Олегу Савченко.