Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдыхает в Италии: видео его огромной яхты

142-метровую яхту владельца «Северстали» Алексея Мордашова заметили у берегов Сардинии (Италия). Местный портал castedduonline.it пишет, что купальщики на пляже Рена Бьянка испытали «изумление, волнение» и даже «зависть», особенно когда над судном завис частный вертолет. По всей видимости, российский миллиардер, или, как пишут итальянцы, «miliardario russo», принимает гостей.

Ранее NewsVo сообщал, что владелец "Северстали" купил 142-метровую суперъяхту Nord стоимостью не менее 300 млн долларов. Судно стало крупнейшим из спущенных на воду в 2020 году, согласно Boat International Media.