Предложения по благоустройству общественных пространств в 2023 году начали принимать в администрации города Вологды

29.01.2022 [Общество]

Предложения по благоустройству общественных пространств в 2023 году начали принимать в администрации города Вологды. 

Жители Вологды могут предложить, какие общественные пространства нужно благоустроить в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Заявки принимаются до 9 февраля. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации.

Напомним, что по программе «Формирование комфортной городской среды» в Вологде с 2017 года ремонтируют дворы и благоустраивают общественные пространства. Так, например, благоустроены площадь Чайковского, Ковыринский парк (1 этап), Фрязиновский парк, два участка улицы Емельяново в селе Молочное, сквер на улице Чернышевского, 73, пешеходные дорожки от перекрестка улиц Мишкольцкой и Болонина, тротуар по улице Пионерской от дома №14а до дома №22, скверы «у пропеллера» на ул. Можайского, 28, проспекте Победы, 66, аллея Славы в Лосте, бульвар по улице Пирогова, Осановская роща (1 этап), Рождественский парк

– В 2021 году прошло благоустройство Рождественского парка и первой очереди Осановской рощи, а в 2022 году начнутся работы по преображению Затоновского берега. Теперь я призываю всех горожан присоединиться к работе по определению территории, которую отремонтируют в 2023 году, – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

На предыдущие голосования вологжане предлагали много идей которые не получили достаточной поддержки горожан и не стали победителями. Но в этом году у этих проектов есть еще один шанс – они автоматически вошли в список для голосования по программе на 2023 год. Речь идет о 22 общественных пространствах: бульвар по пр. Победы, пл. Бабушкина, парк Ветеранов, Осановская роща (2 этап), бульвар по ул. Ильюшина, пл. Революции, «Аллея Славы» на ул. Луначарского, «Гайд-парк» на ул. Воровского, аллея по ул. Первомайской (от Советского пр. до ул. Герцена), зеленая зона в створе улиц Мира-Чехова, городской сад в районе улиц Можайского - Зеленая - Береговая за Дворцом Спорта по улице Конева, д. 2в, зеленая зона между д. 58-60 по ул. Энгельса, Ковыринский сад (2 этап), Комсомольский сквер (с. Молочное), парк ДК Льнокомбината, парк Евковка, парк Мира в с. Молочное, роща Памяти в с. Молочное, сад по ул. Машиностроительной, сквер 825-летия Вологды, сквер у дома-музея Петра I, территория Парка Мира со стороны Заречья.

– Вологжане могут добавить в список свои предложения, объединившись в инициативную группу не менее 10 человек. При этом они должны соответствовать критериям, указанным в постановлении. Заявки для включения территории в список для голосования можно принести в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (перерыв: с 12:30 до 13:30) по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6а, 1-й этаж, кабинет № 102 или направить по электронной почте: dgh@vologda-city.ru, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Обсуждение предложений пройдет с 12 по 17 февраля. Глосование за объекты запланировано на период с 15 апреля по 31 мая.

Тэги: благоустройство

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