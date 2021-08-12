Опубликована предварительная концепция благоустройства Затоновского берега в Вологде

12.08.2021 [Общество]

Специалисты из Лаборатории городской среды представили предварительную концепцию проекта благоустройства Затоновского берега в Вологде. 

Концепция благоустройства берега в этом районе была разработана разработана на основе результатов опроса местных жителей. 

– Мы учли высказанные пожелания, и предложенный вариант отражает запрос вологжан, –  отметила руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова. – Во–первых, он предусматривает бережное отношение к ландшафту и озеленению, во-вторых, предлагает разнообразные Архитекторы предлагают установить на берегу «баржу» с амфитеатром, небольшим навесом и зеленой поляной, а за кормой – песчаный пляж сценарии и инфраструктуру для отдыха горожан. Также проработано создание безопасной и доступной среды. Кроме того, концепция помогает раскрыть историю и идентичность этого места, которое было местом зимовки, стоянки и ремонта судов речного пароходства. Поэтому мы предлагаем взять образ «баржи» за основу концепции формообразования и визуального воплощения. 

Архитекторы и урбанисты предлагают расположить вдоль улицы Пугачева две входные группы с подсветкой (рядом с Ледовой ареной и у березовой рощи), информационные стенды и навигацию по набережной. 

Сразу за входной группой предлагается разместить событийную площадь с кафе, туалетами, раздевалками, пляжной душевой и прокатом водного, спортивного оборудования. Далее предусмотрена смотровая площадка и спуск по лестнице к лодочному причалу. Здесь планируется разместить катамараны и организовать катание на лодках в летнее время. 

На берегу появится «баржа» с амфитеатром, небольшим навесом, зеленой поляной. За кормой этой баржи – песчаный пляж. Далее обустроят еще одну ландшафтную «баржу» - для отдыха. На ней разместятся гамаки, качели для разных возрастов, земляные батуты. Замыкает общую композицию «баржа» с песком для детей. Планируется, что на береговой линии будет также зона для пикников. 

– Мы просим всех вологжан познакомиться с представленным вариантом и дать обратную связь с помощью опроса, – говорит Татьяна Жданова. – Предложения обязательно будут учтены при доработке проекта, ведь наша общая задача – сформировать пространство, в котором жителям будет удобно, уютно, комфортно.

С презентацией предварительной концепции благоустройства Затоновского берега вы можете ознакомиться по ссылке.

Пройти опрос можно по ссылке. По этой же ссылке вы можете оставить замечания к предложенному проекту и повлиять на будущие изменения.

– После знакомства с концепцией каждый горожанин может оставить свои комментарии, замечания и пожелания, также можно пройти опрос и повлиять на будущие изменения проекта. На основе результатов опроса и комментариев архитекторы доработают концепцию и представят её на следующее обсуждение, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды. 

Ранее NewsVo рассказывал, что Затоновский пляж получил наибольшую поддержку горожан по итогам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».  Это пространство поддержали порядка 7,5 тысяч жителей. Окончательный вариант проекта благоустройства этого места планируется разработать к концу этого года. Новое общественное пространство будет сформировано здесь в следующем году.

Тэги: благоустройство, Заречье

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