В 2022 году в Вологде благоустроят Затоновский пляж

04.06.2021 [Общество]

В 2022 году в Вологде в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» будет благоустроен Затоновский пляж. Эта территория получила больше всего голосов вологжан на специальной онлайн-платформе. Голосование проводилось с 26 апреля по 30 мая. 

Всего жителям областной столицы были предложены проекты благоустройства 28 общественных территорий. За них в общей сложности отдали почти 41 тысячу голосов. 

«Я благодарю всех, кто нашел время высказать свое мнение, ведь именно совместными усилиями мы развиваем наш город.  Абсолютным лидером голосования стал Затоновский пляж, набравший 7570 голосов. На втором месте с результатом в 5307 голосов территория парка Мира со стороны Заречья. Ненамного отстал от него и замкнул тройку лидеров Ковыринский сад — за него проголосовали 4937 человек. Таким образом, в 2022 году в рамках проекта „Комфортная городская среда“ мы будем благоустраивать Затоновский пляж в районе улицы Пугачева», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ближайшее время власти займутся разработкой проекта благоустройства. Сообщается, что детали будут обсуждаться с жителями. 

Дизайн-проект благоустройства пляжа предполал очистку береговой линии от кустарника и растительного грунта; устройство подпорной стены с забором (ограждением) по периметру береговой линии; обустройство смотровой площадки (ротонда), оборудованной лестничными маршами с двух сторон для выхода на пляж; обустройство тротуарных дорожек вдоль линии подпорной стенки, подходов к смотровой площадке и прилегающим территориям и улицы Пугачева; отсыпку пляжа намывным песком; оснащение прогулочной зоны по периметру береговой линии фонарями освещения, скамейками, урнами и газонами; оборудование пляжа кабинками для переодевания и биотуалетами. 

Тэги: благоустройство

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