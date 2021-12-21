В Вологде объявлен онлайн-опрос о будущем преображении площади Революции

21.12.2021 [Общество]

Специалисты Лаборатории городской среды проводят социокультурное исследование, в ходе которого намерены выяснить, какой вологжане хотят видеть после благоустройства площадь Революции. Жители могут пройти онлайн-опрос, размещенный в группе Лаборатории в социальной сети, а также поделиться своими идеями по ее преображению.

«Это пространство, наполненное историческими ценностями, современными функциями и сценариями, различными отношениями и суждениями. Диалог с горожанами о развитии одного из ключевых общественных пространств Вологды важно вести, не упуская разнообразия мнений и предложений», — уверена руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

Те, кому удобно высказывать предложения в оффлайн-формате, могут сделать это в Павильоне городских исследований. Как сообщал NewsVo, он установлен на площади Революции.

Несколько раз в неделю в обеденное и вечернее время с жителями встречаются специалисты Лаборатории. Здесь можно предложить свои идеи по вопросам преображения площади Революции, а также познакомиться с мнением других участников. На данный момент, как сообщает пресс-служба администрации города, сформирован график работы мобильного офиса до конца декабря:

22 декабря (ср) — с 17.00 до 19.00

24 декабря (пт) — с 12.00 до 14.00

27 декабря (пн) — с 12.00 до 14.00

28 декабря (вт) — с 17.00 до 19.00

29 декабря (ср) — с 12.00 до 14.00

В выходные дни проходят экскурсии-обсуждения по площади Революции  с гидами и краеведами. Горожане знакомятся с историей этого места, а затем участвуют в совместных дискуссиях. Информация об этих мероприятиях размещается в группе Лаборатории городской среды.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» архитекторы Лаборатории реализовали проект бульвара Пирогова. Также на основе концепции, разработанной командой, завершается строительство первой очереди благоустройства Осановской рощи, а на следующий год запланировано благоустройство Затоновского берега.

Тэги: площадь Революции, администрация Вологды

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