Предлагать варианты благоустройства города вологжане смогут в мобильных офисах Лаборатории городской среды

Сначала офис Лаборатории городской среды будет размещен на площади Революции, далее его планируется установить на тех пространствах, которые станут благоустраивать под кураторством Лаборатории городской среды, - сообщает пресс – служба администрации Вологды.

«Диалог с горожанами и учёт их интересов в проектах обустройства и развития города - ключевой принцип работы Лаборатории городской среды. Пандемия ввела большие ограничения на проведение встреч, поэтому мы хотим протестировать новые форматы коммуникации с горожанами и приглашаем всех к участию в городских проектах», - рассказала куратор Лаборатории городской среды Надежда Снигирева.

Лаборатория городской среды была создана в 2020 году. Архитекторы уже реализовали проект бульвара Пирогова, признанного Минстроем одной из лучших улиц России, благоустроенных в 2020 году. Сейчас идет строительство 1 этапа благоустройства Осановской рощи. В следующем году планируется привести в порядок Затоновский берег.