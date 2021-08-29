Качели-скамейки устанавливают в Рождественском парке в Вологде

29.08.2021 [Общество]
Качели-скамейки устанавливают в Рождественском парке в Вологде

Мэр Вологды Сергей Воропанов в соцсети рассказал, что в Рождественском парке устанавливают качели для взрослых. 

- Потому что это первое место в Вологде, где будут установлены большие качели. Для детей здесь есть игровая зона, так что, надеюсь, нам взрослым удастся на них отдохнуть. Конечно, в парке есть и обычные скамейки, подрядчик продолжает монтаж малых архитектурных форм. Сдача объекта не за горами, поэтому строители приводят в порядок территорию, - сообщил Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, голосование за общественные пространства для благоустройства в 2021 году прошло на официальном сайте администрации города в феврале 2020 года. Лидером стал Рождественский парк, набравший около 1200 голосов, на втором месте с результатом более 800 голосов оказалась Осановская роща. На обоих объектах этим летом ведутся работы. 

Тэги: благоустройство

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