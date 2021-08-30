В Вологде изготавливают конструкции для новой детской площадки в Осановской роще

В Осановской роще в Вологде идёт строительство нового общественного пространства.
– В рамках Первой очереди благоустройства природного парка «Осановская роща» идёт строительство центральной входной группы, событийной и детской площадок, пешеходных дорожек, – сообщается на странице проекта в социальной сети. – Параллельно идёт не менее масштабная работа в профессиональных мастерских по изготовлению парковой мебели, навеса, амфитеатра и конструкций для детской площадки. Уже установлено освещение, размечены контуры главной дорожки и детской площадки, начинается монтаж амфитеатра и входной группы.
Как ранее поясняли архитекторы «Лаборатории городской среды», это будет первая природная игровая площадка в Вологде.
– Она гармонично вплетается в природу этого места благодаря использованию натуральных материалов, цветов и форм. Детская площадка разработана, спроектирована и произведена специально для Осановской рощи бюро «Чехарда», которое создает уникальные природные игровые пространства для детей по всей стране.
По мнению архитекторов, это будет небольшая поляна в окружении яблоневых деревьев, которая станет местом притяжении детей и знакомства их с природой посредством игры.
– Центральный элемент напоминает раскидистую яблоню, на которую можно взбираться (помните, как в детстве тянули к себе наливные яблоки на самых высоких ветках?). А внутри этой яблони - настоящие канатные лабиринты и горки, благодаря которым можно как подниматься на самый вверх, так и спускаться на землю, – поясняют участники «Лаборатории городской среды». – Но если сегодня - это яблоня, то завтра эта конструкция из бревен может стать кораблем, а послезавтра уже паутиной — дети большие выдумщики и способны выдавать сотни сценариев, если не ограничить их определенной формой.