В Вологде изготавливают конструкции для новой детской площадки в Осановской роще

В Осановской роще в Вологде идёт строительство нового общественного пространства.

– В рамках Первой очереди благоустройства природного парка «Осановская роща» идёт строительство центральной входной группы, событийной и детской площадок, пешеходных дорожек, – сообщается на странице проекта в социальной сети. – Параллельно идёт не менее масштабная работа в профессиональных мастерских по изготовлению парковой мебели, навеса, амфитеатра и конструкций для детской площадки. Уже установлено освещение, размечены контуры главной дорожки и детской площадки, начинается монтаж амфитеатра и входной группы.

Как ранее поясняли архитекторы «Лаборатории городской среды», это будет первая природная игровая площадка в Вологде.

– Она гармонично вплетается в природу этого места благодаря использованию натуральных материалов, цветов и форм. Детская площадка разработана, спроектирована и произведена специально для Осановской рощи бюро «Чехарда», которое создает уникальные природные игровые пространства для детей по всей стране.

По мнению архитекторов, это будет небольшая поляна в окружении яблоневых деревьев, которая станет местом притяжении детей и знакомства их с природой посредством игры.