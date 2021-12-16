В ВОЗ заявили о чрезвычайной скорости распространения «омикрон»-штамма коронавируса

Число зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» удваивается каждые два-три дня. Скорость распространения этого штамма названа чрезвычайной. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на телеканал Sky News.

Ситуация с «омикроном» через неделю станет «в восемь раз серьезнее и в 40 раз серьезнее через две недели», сообщил телеканалу Дэвид Набарро, специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19.

Специалисты ВОЗ считают, что более высокие темпы распространения «омикрон»-штамма в сравнении с другими вариантами коронавируса приведут к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинские учреждения. А это, в свою очередь, может вызвать рост смертности.

Ранее NewsVo рассказывал, что новый штамм «омикрон» обнаружили в конце ноября в ЮАР. Мнения врачей и ученых по поводу этого штамма пока расходятся из-за недостаточного количества данных.

Есть мнение, что «омикрон» станет последним этапом эволюции коронавируса.

– Есть мнение, что «омикрон» — это последний этап эволюции коронавируса перед тем, как он будет встроен в хорошую компанию острых респираторных заболеваний человека, которые вызывают сезонные подъемы — как парагрипп, как аденовирусная инфекция, как риновирусная инфекция будет с нами жить в мире. Мир, конечно, худой, но это лучше, чем добрая ссора с «дельта»-вирусом. Это хорошая новость, – говорит Александр Дурягин, пульмонолог вологодской поликлиники №1.

Однако врачей настораживает высокая скорость распространения этого вируса и то, что им активно заболевают молодые люди.

В Вологодской области готовятся к борьбе с новым штаммом. Сообщается, что контактировавших с больными «омикроном» будут изолировать в специальных новых обсерваторах в Вологде, Череповце и в Великом Устюге.