В ВОЗ заявили о чрезвычайной скорости распространения «омикрон»-штамма коронавируса

16.12.2021 [Общество]

Число зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» удваивается каждые два-три дня. Скорость распространения этого штамма названа чрезвычайной. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на телеканал Sky News.

Ситуация с «омикроном» через неделю станет «в восемь раз серьезнее и в 40 раз серьезнее через две недели», сообщил телеканалу Дэвид Набарро, специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19. 

Специалисты ВОЗ считают, что более высокие темпы распространения «омикрон»-штамма в сравнении с другими вариантами коронавируса приведут к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинские учреждения. А это, в свою очередь, может вызвать рост смертности. 

Ранее NewsVo рассказывал, что новый штамм «омикрон» обнаружили в конце ноября в ЮАР. Мнения врачей и ученых по поводу этого штамма пока расходятся из-за недостаточного количества данных. 

Есть мнение, что «омикрон» станет последним этапом эволюции коронавируса.

– Есть мнение, что «омикрон» — это последний этап эволюции коронавируса перед тем, как он будет встроен в хорошую компанию острых респираторных заболеваний человека, которые вызывают сезонные подъемы —  как парагрипп, как аденовирусная инфекция, как риновирусная инфекция будет с нами жить в мире. Мир, конечно, худой, но это лучше, чем добрая ссора с «дельта»-вирусом. Это хорошая новость, – говорит Александр Дурягин, пульмонолог вологодской поликлиники №1.

Однако врачей настораживает высокая скорость распространения этого вируса и то, что им активно заболевают молодые люди.

В Вологодской области готовятся к борьбе с новым штаммом. Сообщается, что контактировавших с больными «омикроном» будут изолировать в специальных новых обсерваторах в Вологде, Череповце и в Великом Устюге.

Тэги: омикрон, коронавирус, COVID, обсерваторы
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Администрация Вологды продает за 1 рубль объект культурного наследия регионального значения
В Вологде скончалась Галина Осокина
Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета
В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей
«Я – не антиваксер, но…» – пульмонолог Александр Дурягин рассказал, как лечат коронавирус в Вологодской области
Обвиняемую в убийстве Сони Жаворонковой направили в Москву на психиатрическую экспертизу
Ульяна Ланская дала признательные показания по делу об убийстве Сони Жаворонковой
В Череповце директор салона сотовой связи отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам
Вологжанин украл из магазина кроссовки, шапку и бритвенные принадлежности
Недоработки в проекте Некрасовского моста обойдутся бюджету Вологды в 1,8 млн рублей

Похожие новости

Срок действия ПЦР-теста в России ограничили 48 часами

Роспотребнадзор принял такое решение в связи с особенностями штамма омикрон

1183
0

Ларисе Каманиной поручено сформировать план по борьбе с «омикроном»

Такое поручение дано губернатором Олегом Кувшинниковым во время оперативного совещания в правительстве

1061
0

Вирусологи считают, что нового штамма «омикрон» бояться рано

Понять, насколько опасен новый штамм, можно будет не раньше середины декабря

1320
0

Большинство госпитализированных в ЮАР с новым омикрон-штаммом коронавируса – молодежь

Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет поступают в больницы в тяжелом состоянии

1648
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Школы могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отказа педагогов делать прививку от COVID
Почему в Вологодской области совпали рост количества привитых и рост смертности от COVID-19
В Госдуме между коммунистами и единороссами произошла потасовка перед принятием закона о QR-кодах
В Кирилловском районе пенсионер до смерти избил зятя молотком
Власть, бизнес и профсоюзы Вологды подписали трехстороннее соглашение
Инсулинозависимые жители Вологодской области могут бесплатно получить тест-полоски и иголки
В Череповце задержали подозреваемого в серии краж аккумуляторов с грузовых машин
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5979
0
16.12.2021 [БлогоVO]

Казалось бы, куда еще расширять полномочия силовиков

253
0
16.12.2021 [Обзор Прессы]

Устюженская Никола опять прославилась на всю страну

251
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика