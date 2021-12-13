Контактировавших с больными омикроном будут изолировать в новых обсерваторах

13.12.2021 [Общество]

Новый начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников, представленный сегодня на оперативном совещании в правительстве, рассказал о планах борьбы с коронавирусом с учетом возможного распространения омикрон-штамма. Документ разработан департаментом здравоохранения и уже прошел необходимые согласования с органами Роспотребнадзора.   

«В прошлую пятницу на заседании федерального оперативного штаба под председательством Татьяны Голиковой в связи с угрозой распространения нового штамма коронавирусной инфекции был озвучен прямой запрет на снятие ограничительных мероприятий в регионах. Мы готовимся к тому, что штамм уже попал в Россию и есть риск его распространения», — пояснил Алексей Плотников.

По его словам, план борьбы с омикрон-штаммом предполагает выстраивание заградительного барьера, — сообщает пресс-служба правительства области.  

«Маршрутизировать пациентов с подтвержденным омикрон-штаммом предлагаем в боксированные палаты моногоспиталей Вологды и Череповца для их изоляции и специализированного лечения, а для контактных лиц — развернуть три обсерватора на 150 мест», — пояснил Плотников.

Обсерваторы разместят в вологодском областном кожно-венерологическом диспансере № 2 в Череповце, в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн в Вологде и в Великом Устюге на базе общежития Великоустюгского многопрофильного колледжа. В каждом из учреждений создадут по 50 мест.

Тэги: обсерваторы, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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