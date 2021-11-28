Большинство госпитализированных в ЮАР с новым омикрон-штаммом коронавируса – молодежь

Большинство из поступающих в больницы ЮАР больных, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, являются молодыми людьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рудо Мативу, руководителя отделения интенсивной терапии больницы Криса Хани Барагваната в городе Соуэто.

– Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет поступают к нам с заболеваниями средней и тяжелой степени. Некоторые из них нуждаются в экстренной интенсивной терапии, – сказала Рудо Матива в ходе онлайн пресс-конференции.

Врач отметила, что около 65% пациентов на ее отделении не имеют прививок от коронавируса.

Напомним, новый штамм коронавируса – омикрон, который выявили на прошлой неделе в ЮАР, вызвал сильное беспокойство ВОЗ.

Причиной для беспокойства ученых стало необычно большое количество мутаций как в гене спайк-белка, так и в генах других белков.