Южноафриканский штамм COVID-19 вызвал сильное беспокойство ВОЗ

26.11.2021 [Общество]

Эксперты ВОЗ намерены обсудить, следует ли считать этот вариант «вызывающим беспокойство».

Накануне британская Daily Mail сообщила, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Как пишет издание, в число его мутаций входят и те, которые были обнаружены у южноафриканского штамма, индийского (дельта) и нью-йоркского. На тот момент было выявлено всего десять случаев заражения, три — в Ботсване, шесть — в ЮАР и один у мужчины в Гонконге, который недавно вернулся с южноамериканского континента.

Как пишет РБК, директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра сообщил, что он обсудил на этой неделе новый штамм с сотрудниками ВОЗ, которые решили созвать экстренное совещание. По оценкам де Оливейры, около 90% новых случаев заболевания в провинции ЮАР Гаутенг, которая включает Йоханнесбург – столицу провинции, были вызваны новым вариантом коронавируса.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан рассказала, что этот вариант штамма имеет множество «тревожащих» мутаций в спайковом белке, больше, чем все другие варианты COVID-19.
 

Тэги: коронавирус, штамм
Сюжет: Пандемия коронавируса

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