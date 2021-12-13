Володин: законопроект о введении обязательных QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении обязательных QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», — говорится в его официальном телеграм-канале.

Решение снять с рассмотрения этот законопроект, подчеркивает Володин, — это результат диалога Госдумы с правительством «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Большинство региональных парламентов высказались в поддержку обязательных QR-кодов. Вологодские эксперты на круглом столе в Заксобрании региона также поддержали инициативу, как и члены областного правительства. При этом ряд жителей области выступал активно против нововведения, они выходили на пикеты, а некоторые из них пытались даже силой прорваться в здание ЗСО. Похожий «штурм» в тот же день, 25 ноября, предприняли и жители Челябинска. В других регионах страны люди также выходили на акции протсеста против QR-кодов.

«Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — констатирует Володин.

Вопрос снятия поправок с повестки депутаты обсудят в понедельник, 13 декабря, на совете Госдумы, добавил он. При этом в Минтрансе РБК сообщили, что приняли решение о «целесообразности дальнейшей проработки отдельных положений законопроекта».

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые касаются введения системы QR-кодов в России — на транспорте и в общественных местах. Госдума хотела их рассмотреть 16 декабря.

Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой уточнил, что работа по законопроекту о QR-кодах в общественных местах продолжается.

Так или иначе система QR-кодов в разной форме уже действует в большинстве регионов России. В Вологодской области с 1 ноября посещение медучреждений, общепита, учреждений культуры, спорта, индустрии красоты возможно лишь при предъявлении QR-кода или документа о вакцинации, справки о перенесенном ковиде или при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста.

Ранее NewsVo писал, что срок действия ПЦР-теста в России ограничили 48 часами. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре в связи с особенностями нового штамма «омикрон».