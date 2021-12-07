Срок действия ПЦР-теста в России ограничили 48 часами. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре в связи с особенностями нового штамма омикрон, сообщает РИА Новости

Напомним, ранее ПЦР считался действительным в течение 72 часов.

– Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19, – говорится в изменениях в санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.

Фото: РИА Новости

Ранее NewsVo рассказывал, что новый штамм коронавируса омикрон выявили в ЮАР в конце ноября. О нем пока мало информации, но известно, что большая часть заболевших им – это молодежь. На этой неделе первые случаи омикрона выявили в России. Первые статистические отчёты врачей в ЮАР об омикроне дали поводы для оптимизма.