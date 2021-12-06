Ларисе Каманиной поручено сформировать план по борьбе с «омикроном»

Заместителю губернатора области Ларисе Каманиной поручено до 9 декабря разработать план по предотвращению распространения в области нового штамма коронавируса — «омикрон».

Такое распоряжение дано губернатором области Олегом Кувшинниковым после сообщения о том, что «омикрон» уже подтвердился у двух россиян, прилетевших из ЮАР.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В связи с рисками распространения «омикрона» заместителю губернатора Ларисе Каманиной поручено разработать план по нераспространению штамма на территории области.

«Этот план необходимо разработать с учетом агрессивного поведения штамма на территории других стран для того, чтобы наша область была готова к первым случаям инфицирования и предприняла беспрецедентные меры для предотвращения быстрого распространения этого штамма, — пояснил Олег Кувшинников».

Вологодский губернатор добавил, что никаких других вариантов, кроме как вакцинации, мир для борьбы с коронавирусом еще не придумал. Поэтому единственный вариант — это прививка.

Вариант B.1.1.529, который получил название «омикрон», был обнаружен в ЮАР, Ботсване, Израиле, в ряде стран Европы и уже в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.