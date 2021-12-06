Вологодское правительство поддержало законопроект о QR-кодах

Сегодня на заседании правительства области был одобрен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“.

Федеральный законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций) с предъявлением соответствующей документации. Это может быть QR-код о прививке; документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом; медицинский отвод от вакцинации. При себе также необходимо иметь документ, подтверждающий личность.

Предполагается, что принятые нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Как указывает пресс — служба правительства области, проект закона соответствует Конституции Российской Федерации и действующему федеральному законодательству.

К примеру, Конституционный Суд признал не противоречащим Конституции РФ принятие высшими в субъектах РФ ограничительных мер, предполагающих значительные ограничения прав граждан, для предупреждения распространения коронавируса.

В Вологодской области режим „Повышенная готовность“ и ограничительные меры введены постановлением правительства от 16 марта 2020 года № 229 „О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области“.

Проект Федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения‘ направлен на установление единого подхода к допуску граждан на мероприятия и объекты на всей территории страны.