Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области

Противники вакцинации 25 ноября пришли в Законодательное собрание Вологодской области и устроили там потасовку.

На Пушкинской, 25 в конце рабочего дня собрались около восьми человек, они выступают против вакцинации от COVID-19 и QR-кодов. Люди потребовали личной встречи с председателем Заксобрания Андреем Луценко, чтобы передать ему свое обращение. Сотрудники ЗСО несколько раз предложили собравшимся оставить письмо на стойке регистрации. Однако те продолжали требовать личного приема и снимали все происходящее на видео. Почему они не могли записаться на личный прием заранее в отведенные для этого часы, непонятно.

В это время сам Андрей Луценко находился на совещании. Но когда узнал о ситуации, передал через сотрудников, что выйдет к пришедшим и примет все их обращения. Группа ждать не хотела, и завязалась перепалка, люди начали ругаться и кричать. В суматохе две женщины прошли внутрь здания, зашли в приемную председателя и убедились, что там никого нет.

Сотрудники Росгвардии, которые находились в здании, попытались усмирить бунтующих граждан, но в этот момент одна из женщин распылила баллончик с неизвестным содержимым. Росгвардейцы задержали ее, а также другого активиста — мужчину в оранжевой куртке. Во время его задержания снова кто-то начал прыскать из баллончика.

По информации пресс-службы Законодательного собрания двое сотрудников Росгвардии получили химические ожоги глаз. Женщина, которая распылила неизвестное вещество, жаловалась на то, что у нее сломана рука. Для нее вызвали скорую помощь.

Несмотря на дебош Андрей Луценко встретился с протестующими после совещания, как и пообещал. На встречу пришло пять человек. Трое из Череповца и двое из Вологды. Они зачитали свое обращение. Один мужчина принципиально не захотел надевать маску. Женщина несколько раз заявила, что они пришли с мирными намерениями (при этом у кого-то оказался баллончик с газом — NewsVo), и пожаловалась председателю, что ее били.

Эту же информацию антипрививочники распространяют по социальным сетям. Они заявляют, что их избили у Законодательного собрания региона сотрудники правоохранительных органов, когда они приехали к депутатам с требованием отмены QR-кодов.

Обращение протестующих тем временем было принято и зарегистрировано.

Что интересно, подобная ситуация произошла в этот же день в Челябинске. Там активисты, выступающие против ковидных ограничений, попытались прорваться через пост охраны областного парламента, где новый созыв депутатов обсуждал, в том числе, федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Охрана с протестующими не справлялась, пришлось вызывать полицию.