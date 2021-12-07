Вологодские эксперты поддержали законопроект о применении QR-кодов

07.12.2021 [Общество]

Сегодня в Законодательном собрании прошел круглый стол, на котором был обсужден проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Как напомнил председатель ЗСО Андрей Луценко, 12 ноября этого года законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. Советом нижней палаты российского парламента было принято решение направить его в представительные органы субъектов для обсуждения, подготовки отзывов, предложений и замечаний.

«С 15 ноября в адрес ЗСО стали также поступать обращения граждан с просьбой провести общественное обсуждение предлагаемых поправок. Поэтому мы пригласили на диалог представителей общественности, бизнеса, медицинского сообщества, правительства области, юристов и депутатов разных фракций», — рассказал Андрей Луценко.

Проект закона предусматривает сразу несколько изменений. Во-первых, устанавливается, что информация о результатах ПЦР тестирования будет передаваться при наличии согласия гражданина в течение рабочей смены в организацию, осуществляющую государственный санитарно-эпидемиологический надзор и в личный кабинет через сайт Госуслуг. Во-вторых, предусматривается, что в случае угрозы распространения коронавируса, проведение прививок будет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета.

Но самая обсуждаемая поправка — это введение особых правил посещения общественных мест в случае угрозы распространения COVID-19. Речь идет о предоставлении дополнительного документа, подтверждающего проведение профилактической прививки, наличия медицинских показаний для отвода от вакцинации, или данных о перенесенном заболевании. Так называемые QR-коды предлагается ввести с 1 февраля до 1 июня.

Лариса Кожевина отметила, что рассматриваемый законопроект не нарушает ни одну из статей Конституции РФ, о чем сейчас говорят многие противники вакцинации.

«Проблема, наверное, в том, что тот, кто так громко говорит о противоречии этого закона Конституции, не читал саму Конституцию целиком, все её статьи и системные взаимосвязи. И, наверное, не знаком с позицией Конституционного и Верховного суда, которые уже выразили свою позицию в своих определениях и постановлениях. Так, Конституция исходит из того, что жизнь и здоровье человека — это высшие блага, без которых остальные блага утрачивают свою ценность».

С этим мнением согласен председатель Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов России Владимир Шепель. При этом, по его словам, предлагаемый законопроект нуждается в некоторых правках.

«Меня, как юриста, резануло, что в законопроекте не принимается во внимание медицинская справка о том, что гражданин прошел вакцинацию. На мой взгляд, это неправильно. Второе — некоторые болеют бессимптомно. То есть люди переболели, но не имеют документа. В законопроекте это надо каким-то образом обозначить, принять меры к более широкому медицинскому обследованию граждан для выявления переболевших вирусной инфекцией и выдачи соответствующего медицинского документа», — добавил юрист.

О необходимости корректировки законопроекта говорили почти все участники дискуссии. Так член фракции ЛДПР Антон Гримов убежден, что документ необходимо доработать:

«Надо продолжить работу над ним. Мы не готовы пока полностью перейти на систему QR-кодирования. В законе написано, что мы ограничиваем людей посещать те или иные объекты, мероприятия, почему тогда на ту же почту можно ходить без QR-кода?»

«Хорош QR-код, не хорош, давайте ещё обсудим СНИЛС, паспорт. У нас растёт смертность, а не роды! — отметил главный врач Вологодской городской больницы № 1 Павел Шепринский. — Давайте будем ещё полемизировать, обсуждать, спорить. Решение лежит на поверхности: надо прийти к единому мнению, это не должна быть игра в одни ворота, когда мы получаем такие последствия. Не надо создавать протестные настроения, надо друг другу помогать. Тогда мы выйдем из этой критической ситуации».

Тэги: ЗСО, QR-коды

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