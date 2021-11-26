Губернатор Вологодской области: повышенные в ноябре тарифы за мусор может отменить только прокуратура

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в ходе прямой линии заявил, что отменить повышенный тариф на мусор может только прокуратура.

В ноябре жители Восточной части Вологодской области получили квитки за вывоз мусора, в которых цена на услугу была выше, чем обычно. Таким образом региональный оператор «АкваЛайн» намерен вернуть разницу за понижающий коэффициент, установленный в 2019 году.

Соглашение о применении понижающего коэффициента к тарифам на вывоз ТКО было заключено между ООО «АкваЛайн» и департаментом ТЭК и ТР в 2019 году, потому что жители области возмутились установленными ценами на «мусорные» услуги.

В результате применения понижающих коэффициентов региональный оператор недополучил причитающиеся ему в соответствии с утвержденным предельным единым тарифом денежные средства в размере 149 202 775,77 рублей.

ООО «АкваЛайн», полагаясь на соглашение с департаментом ТЭК и ТР о понижающем коэффициенте от 2019 года, предъявил последнему всю вышеуказанную сумму к возмещению. Однако департамент отказался от добровольного возмещения и выиграл суд по данному спору. Тогда регоператор отменил приказы о понижающем коэффициенте и решил возместить разницу за счет жителей, увеличив плату за мусор.

«АквалЛайн» уверен, что доначисление платы по обращению с ТКО за 2019 год позволит ему выйти из банкротства и продолжить уже в плановом режиме реализовывать задачи, поставленные национальным проектом «Экология».

На прямую линию губернатора Вологодской области поступил вопрос о том, насколько правомерны действия регоператора, который повысил тарифы в ноябре этого года. На что, Олег Кувшинников ответил, что в этом они разбираются совместно с прокуратурой. Только этот надзорный орган может поставить точку в данном вопросе.

«Это региональной оператор по работе с отходами „Аквалайн“. Это Вологда и Восточные районы. К сожалению, в отношение него была запущена процедура банкротства, и сейчас он находится под внешним управлением. Что сделал конкурсный управляющий? Конкурсный управляющий составил план работы предприятия, направленный на оздоровление его деятельности, чтобы не перевести процедуру наблюдения в процедуру банкротства. Сейчас процедура наблюдения. Так вот в этом плане оздоровления как раз и значится выйти на экономически обоснованный тариф. Сейчас по мнению конкурсного управляющего тариф занижен для восточной зоны. Поэтому он принял такое решение, согласовал со своими кредиторами и запустил этот повышенный тариф для частичной компенсации затрат выпадающих и для улучшения финансово-хозяйственной деятельности работы этого предприятия. Это решение конкурсного управляющего», — пояснил ситуацию Олег Кувшинников.

По его словам, решение конкурсного управляющего может оспорить только надзорный орган — прокуратура.

«Если прокуратура посчитает, что это решение конкурсного управляющего неправомерно, значит, так тому и быть. Если прокуратура посчитает, что действия правомерны, тогда надо будет разговаривать с конкурсным управляющим, чтобы он растянул по времени этот увеличенный тариф для населения восточных регионов, чтобы это не било больно по карману наших земляков. Вот сейчас мы как раз с прокуратурой и занимаемся этим вопросом», — заключил губернатор.

Ранее прокуратура заявляла, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор.

С самого начала мусорной реформы ООО «АкваЛайн» вошел в убытки и стал первым региональным оператором в России, в отношении которого была введена процедура наблюдения. Гендиректор «АкваЛайн» Алексей Копейкин винит во всем решения чиновников.

В разговоре с РБК он пояснил, причиной начала банкротства компании стала просьба властей Вологодской области с 2019 года снизить тарифы на вывоз отходов на 20% по сравнению с установленными ранее.

Отметим, что уже до этого компания работала «в минус». В 2018 году ее убытки составили 11,6 млн рублей, а в 2019 году — 166,78 млн руб.