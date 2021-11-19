Прокуратура заявила, что у "АкваЛайна" не было оснований повышать в ноябре плату за мусор

В ноябре жители Восточной части Вологодской области получили квитки за вывоз мусора, в которых цена на услугу была выше, чем обычно. Таким образом региональный оператор «АкваЛайн» намерен вернуть разницу за понижающий коэффициент, установленный в 2019 году. Прокуратура считает, что данная позиция оператора ничем не обоснована.

В своем заявлении о повышении цены на вывоз ТКО, оператор написал, что услуги по обращению с ТКО оказывались им населению Восточной зоны Вологодской области в 2019 году в полном объеме. Однако, как в первом, так и во втором полугодии 2019 года в утвержденные тарифы не предоставляли региональному оператору получать доход — параметр доходности был установлен на уровне «ноль рублей». Соглашение о применении понижающего коэффициента к тарифам на вывоз ТКО было заключено между ООО «АкваЛайн» и департаментом ТЭК и ТР в 2019 году, потому что жители области возмутились установленными ценами на «мусорные» услуги.

Свалка ООО «АкваЛайн» в Череповецком районе. Фото местных жителей

В результате применения понижающих коэффициентов региональный оператор недополучил причитающиеся ему в соответствии с утвержденным предельным единым тарифом денежные средства в размере 149 202 775,77 рублей.

ООО «АкваЛайн» полагаясь на соглашение с департаментом ТЭК и ТР о понижающем коэффициенте от 2019 года предъявил последнему всю вышеуказанную сумму к возмещению. Однако, департамент отказался от добровольного возмещения и выиграл суд по данному спору. Тогда регоператор отменил приказы о понижающем коэффициенте и решил возместить разницу за счет жителей. Увеличив плату за мусор.

«АквалЛайн» уверен, что доначисление платы по обращению с ТКО за 2019 год позволит ему выйти из банкротства и продолжить уже в плановом режиме реализовывать задачи, поставленные национальным проектом «Экология».

Газета «Премьер» в связи с этим обратилась в прокуратуру Вологодской области. Там изданию пояснили, что никаких законных оснований в действиях «АкваЛайна» нет.

Прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Алексей Яскунов и старший помощник прокурора области Андрей Смирнов убеждены, что позиция «АкваЛайна» ничем не обоснована. Есть исчерпывающий перечень случаев перерасчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО,

Данный перечень регламентируется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

В перечне говорится о том, что перерасчет может быть сделан в случае временного отсутствия потребителя в жилом помещении, изменении размера платы в случае предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

«Таким образом, действующее законодательство не предусматривает случаев перерасчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в связи с изменением цены за данную услугу. Гражданам, которые столкнулись с фактом повышения размера платы по иным, кроме указанных выше оснований, следует обращаться с жалобами в адрес Государственной жилищной инспекции по Вологодской области путем личного обращения либо направления письменного обращения по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, каб. 230, а также путем направления обращения по адресу электронной почты „725528@gzhi.gov35.ru“ либо заполнения электронной формы на сайте инспекции „https://gzhi.gov35.ru“ (тел. для справок: 8(8172) 23-01-76, доб. 1110)», — пояснили в прокуратуре.

С самого начала мусорной реформы ООО «АкваЛайн» вошел в убытки и стал первым региональным оператором в России, в отношении которого была введена процедура наблюдения. Гендиректор «АкваЛайн» Алексей Копейкин винит во всем решения чиновников.

В разговоре с РБК он пояснил, причиной начала банкротства компании стала просьба властей Вологодской области с 2019 года снизить тарифы на вывоз отходов на 20% по сравнению с установленными ранее.

При этом, что до этого компания уже работала в минус. В 2018 году ее убытки составили 11,6 млн рублей. А в 2019 году — 166,78 млн руб.