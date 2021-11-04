В ноябре жители Вологодской области заплатят за мусор больше обычного

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК получили информационное письмо от регионального оператора ООО «АкваЛайн», в котором говорится, что в ноябре этого года жителям области придут квитки за оплату мусора выше, чем были до этого.

Таким образом региональный оператор намерен вернуть разницу за понижающий коэффициент, который был установлен в 2019 году.

Так, 10 апреля 2018 года между департаментом ТЭК и ООО «АкваЛайн» было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточной зоне Вологодской области. Услуги регоператора в результате конкурса были оценены в 10 667 751 000 рублей.

После того, как жителям был озвучен высокий тариф на вывоз мусора, общественность возмутилась, и власти были вынуждены вести переговоры с региональным оператором по снижению тарифа на вывоз мусора для населения.

15 октября 2018 было заключено дополнительное соглашение, в котором департамент и «АкваЛайн» договорились взимать с населения плату за услугу по обращению с ТКО по ценам, «определенным ниже утвержденного в установленном порядке предельного единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО».

Изначально для восточной зоны области был установлен единый тариф регионального оператора на 2019 год на уровне 800,93 руб. за один кубический метр твердых коммунальных отходов.

В соответствии с инициативой губернатора Вологодской области региональный оператор применил понижающий коэффициент к единому тарифу регионального оператора в размере 0,80372 для населения Восточной зоны Вологодской области.

Затем, с 1 июля 2019 года приказом департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области для ООО «АкваЛайн» был установлен единый тариф регионального оператора на уровне 567,17 за один кубический метр твердых коммунальных отходов. В соответствии с инициативой губернатора Вологодской области региональный оператор применил понижающий коэффициент к единому тарифу регионального оператора в размере 0,93166.

По мнению ООО «АкваЛайн» услуги по обращению с ТКО оказывались региональным оператором населению Восточной зоны Вологодской области в 2019 году в полном объеме. Однако, как в первом, так и во втором полугодии 2019 года в утвержденные тарифы не предоставляли региональному оператору получать доход — параметр доходности был установлен на уровне «ноль рублей».

В результате применения понижающих коэффициентов региональный оператор недополучил причитающиеся ему в соответствии с утвержденным предельным единым тарифом денежные средства в размере 149 202 775,77 рублей.

ООО «АкваЛайн» полагаясь на вышеуказанное соглашение с департаментом ТЭК и ТР предъявил последнему всю вышеуказанную сумму к возмещению. Однако, департамент отказался от добровольного возмещения.

ООО «Аквалайн» обратилось в суд. Арбитражный суд Вологодской области отказал во взыскании компенсации. Указанное решение было региональным оператором обжаловано, оставлено без изменения и вступило в законную силу.

«В рамках дела о банкротстве № А13-6485/2020, определением от 03.06.2021 г. в отношении ООО „АкваЛайн“ введена процедура банкротства — внешнее управление, внешним управляющим назначен Бухарин Сергей Владимирович. Целью указанной процедуры является восстановление финансового состояния регионального оператора и продолжение исполнений его обязанностей по организации обращения ТКО. Утвержденный в установленном порядке план внешнего управления, предусматривает отмену приказов о применении понижающих коэффициентов и доначисление потребителям стоимости услуги, в виде разницы возникшей при применении понижающих коэффициентов в 2019 года», — сообщил регоператор в своем письме.

19 октября ООО «Аквалайн» приказал отменить приказы о понижающем коэффициенте.

«В силу вышеуказанных причин в платежном документе за октябрь 2021 г. потребителям услуги по обращению с ТКО к оплате будет довыставлена разница, недополученная региональным оператором за услуги по обращению с ТКО оказанные в январе 2019 году», — говорится в письме.

Регоператор считает, что доначисление платы по обращению с ТКО за 2019 год позволит ему выйти из банкротства и продолжить уже в плановом режиме реализовывать задачи, поставленные национальным проектом «Экология». Иначе, он прекратит свою деятельность.

Напомним, что 6 октября 2020 года в отношении регионального оператора была введена процедура наблюдения. ООО «Расчетно-информационный центр Вологда» подал иск в суд о признании фирмы банкротом, в связи с задолженностью в 19 млн рублей.

С самого начала мусорной реформы ООО «АкваЛайн» вошел в убытки и стал первым региональным оператором в России, в отношении которого была введена процедура банкротства. Гендиректор «АкваЛайн» Алексей Копейкин винит во всем решения чиновников. В разговоре с РБК он пояснил, причиной начала банкротства компании стала просьба властей Вологодской области с 2019 года снизить тарифы на вывоз отходов на 20% по сравнению с установленными ранее.

При этом до этого, компания уже работала в минус. В 2018 году ее убытки составили 11,6 млн рублей. А в 2019 году — 166,78 млн руб.