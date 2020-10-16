Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения

Арбитражный суд Вологодской области ввел на ООО «Аквалайн» (региональный оператор в сфере обращения с ТКО на территории восточной части области) процедуру наблюдения. С соответствующим иском обратилось ООО «Расчетно-информационный центр Вологда».

— Временным управляющим Общества суд утвердил С. В. Бухарина и назначил судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве ООО «Аквалайн» на 15 февраля 2021 года, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В решении суда также говорится, что требования «Расчетно-информационного центра Вологда» в размере 19 017 609 руб. 29 коп. включены в третью очередь реестра требований кредиторов.

Как ранее сообщал NewsVo, иск о банкротстве регоператора «Аквалайн» поступил в арбитражный суд Вологодской области летом 2020 года.

ООО «Аквалайн» зарегистрировано в налоговой в 2012 году, статус регионального оператора фирма получила в 2018 году, директор организации — Алексей Копейкин. Примечательно, что и у «Аквалайна», и у «Расчетно-информационного центра» (директор — Александр Нестеров), который подал иск о банкротстве, один и тот же юридический адрес — Вологда, улица Козленская, 119-а, но разные офисы (у «Аквалайна» 401, у «РИЦ» — 408).



Фото из официальной группы "Аквалайна" в соцсети. Офис регоператора на улице Зосимовской в Вологде.

«Расчетно-информационный центр», подавший заявление, был создан в мае 2018 года. В числе учредителей значился предприниматель Олег Аверин, президент ООО «Инвестстрой». 17 апреля этого года Аверин неожиданно вышел из состава учредителей организации. С именем «Инвестстроя» и Аверина связывают еще одного известного в Вологде предпринимателя — Вячеслава Кремлева (ранее он был соучередителем "Инвестстроя"). Вместе с Авериным Кремлев является учредителем нескольких предприятий, часть из которых также зарегистрирована по адресу, где зарегистрирован «Аквалайн» — Козленская, 119а. В период подготовки мусорной реформы Вячеслав Кремлев активно комментировал «мусорную тему», выступая от имени представителей «инвестора» регионального оператора. Правда, официально Кремлев, как и Аверин, к «Аквалайну» отношения не имеют. Но тот факт, что «Расчетно-кассовый центр», учредителем которой до последнего являлся господин Аверин, требует признать банкротом фирму, неофициально принадлежащую близкому партнеру по бизнесу, наводит на размышления.