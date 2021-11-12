С начала года в Вологодской области погибло 20 детей

Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова обнародовала статистику гибели детей. С начала года в Вологодской области погибло 20 несовершеннолетних.

«Приняла участие в совещании департамента здравоохранения с педиатрами области по профилактике гибели и несчастных случаев с детьми от внешних причин. В своём выступлении отметила рост преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе сексуального характера в этом году, озвучила основные причины гибели детей от внешних причин. Всего в этом году уже погибло 20 детей. Это и гибель несовершеннолетних в ДТП, на пожарах, на водоёмах, при падении из окон, от выстрела ружья на рыбалке, убийства, суицидов, придавлении во сне матерью грудного ребёнка», — рассказала омбудсмен.

Чаще всего дети погибают в ДТП, пожарах, тонут в водоемах.

Напомним, что в октябре этого Вологодскую область потрясла новость о гибели девятилетней Сони Жаворонковой. Девочка пропала в субботу, 16 октября. Она гуляла вместе с подружкой. Как позже выяснилось, девочек к себе домой увела незнакомая им женщина. В своей квартире она и убила Соню, вторую девочку в это время она отправила в магазин. Предполагаемая убийца школьницы — 40-летняя Ульяна Ланская была заключена под стражу до 18 декабря по решению Вологодского городского суда. Она нанесла девочке более десяти ножевых ранений. У следователей есть сомнения в ее психическом здоровье. По делу назначена судебная психиатрическая экспертиза, писал NewsVo.