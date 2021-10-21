Городской суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря

21.10.2021 [Происшествия]

Сегодня в городском суде было рассмотрено ходатайство следствия об аресте Ульяны Ланской, которая подозревается в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой. Женщину на рассмотрение ходатайства привели в зал судебных заседаний в наручниках.  

С учетом мнения сторон было принято решение рассматривать ходатайство в закрытом судебном заседании. 

Ульяна Ланская, напомним, была задержана в понедельник, 18 октября на территории Карелии. В соседний регион женщина уехала после убийства 9-летней Сони Жаворонковой.

Девочка пропала в субботу, 16 октября, а спустя три дня поисков была найдена убитой в квартире Ульяны Ланской. При этом следствие сомневается в ее вменяемости и сразу после задержания женщина была помещена в психиатрическую больницу карельского города Беломорск. Накануне женщина была этапирована в Вологду. 

На первых допросах задержанная призналась в преступлении и рассказала, что убила девочку «на почве возникших неприязненных отношений». 

Как рассказали в объединенной пресс - службе судов области, Ланская и ее защитник не возражали против заключения под стражу. 

В зале суда журналисты обратились попросили Ланскую рассказать о событиях, из-за которых она оказалась на скамье подсудимых. 
Она рассказала, что встретила девочек, которые раздавали листовки, потом добавила: «просто в гости ко мне пошли чаю попить».

По словам Ланской, дальше одна из девочек ушла, другая осталась в квартире и «ничего не было». Затем подозреваемая сбивчиво упоминает каких-то мужчин-алкоголиков, которые раньше снимали у нее квартиру, а прописаны где-то в Череповецком районе.

Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря 2021 года включительно.

Тэги: убийство девочки, суд
фото: объединенная пресс - служба судов области

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