Пропавшую в Вологде Софью Жаворонкову нашли погибшей

18.10.2021 [Происшествия]

«Труп девочки, найденный в одной из вологодских квартир, опознан. Это Софья Жаворонкова» - написал поздно вечером на своей страничке в телеграмм-канале мэр Вологды Сергей Воропанов.

Софью, напомним, с 16-го числа искали в Вологде сотрудники МЧС, полиция и волонтеры. По данным на понедельник, 18 октября, всего в поисках принимали участие более 300 человек.  

"Девочка из неблагополучной семьи, которая состоит на учёте в УМВД. Мать злоупотребляет спиртным, привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас старшего брата 2007 года рождения забрали от матери," - пишут официальные источники. 

Чуть позже в телеграмм-канале Сергея Воропанова появилась информация, что девочку видели со взрослыми. 

«Удалось выяснить, с кем в субботу ушла школьница. По одному из адресов и было найдено тело», - пишет телеграмм-канал "Тележка мэра".

Еще вечером Сергей Воропанов писал, что в районе улицы Гагарина был найден рюкзак Сони. Также была информация, что девочку видели в районе ТЦ «Шоколад».  Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК докладывать о ходе расследования по факту безвестного  исчезновения Софьи Жаворонковой. 

Однако спустя несколько часов появилась информация о ее гибели. 

По предварительным данным, к убийству девочки может быть причастна некая 40-летняя Ульяна Ланская, которая заманила ее к себе на квартиру, а после убила. Эта информация сейчас проверяется. Известно, что женщина состоит на учёте в ПНД. Также по некоторым данным, женщина успела уехать из Вологды и задержали ее уже в Карелии. Сейчас на месте предполагаемого убийства работают следователи.

«Комсомольская правда»: пропавшую в Вологде девочку нашли мертвой

18.10.2021 [Происшествия]

Скриншот страницы https://vk.com/azhavoronkova1989

В социальных сетях люди распространяли сообщения о пропавшей девочке и её приметах. 18 октября в соцсетях начали появляться снимки с видеокамер, которые зафиксировали передвижения девочки с её подругой по городу.

- Может кто узнал женщину на фото. Есть информация, что именно она увела пропавшую девочку Софию, а вторую отпустила . Об этом рассказала вторая девочка, которая на фото с камер наблюдения на улице Гагарина. Шли втроём в субботу, - сообщалось в группе Подскажите Вологда Взаимопомощь.

Фото: https://vk.com/podskazhite_vologda

Вологжан просили звонить в полицию, если они узнали женщину на фото.

Одна из комментаторов сказала, что узнала женщину на снимке.

Фото: https://vk.com/podskazhite_vologda

Волонтёры поисково-спасательного отряда приостановили поиск в 22:05 18 октября на проверку информации.

- Вторая девочка и рассказала полицейским, где они были с Софией. Незнакомая женщина покормила их в кафе, а потом привела к себе домой. Школьница запомнила квартиру номер 10, а под окном строящийся дом из белого и красного кирпича и башенный кран, - сообщила КП-Вологда в 22:46. - Полицейские срочно выехали на похожий адрес - переулок Долгий, 8. Там в квартире №10, по словам соседей, жила странная женщина. Свой ребенок у нее находится под чужой опекой. В то же время она покупала большое количество сладостей. По неподтвержденным данным, из ее квартиры доносились детские крики о помощи. Полиция приняла решение вскрыть квартиру. Там обнаружили пропавшую девочку. Она была убита. У подъезда столпились правоохранители, МЧС и волонтеры... Ведутся следственные действия.

Новость дополняется.

 

Тэги: пропал ребенок

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