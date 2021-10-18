Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения девятилетней Софии Жаворонковой.

Как newsVO сообщал ранее, утром 16 октября девочка ушла из дома на Воровского, 39 и не вернулась.

«В настоящее время следователями СК России проверяются все версии произошедшего, допрашиваются жители города, родственники, знакомые, педагоги… Обследуются объекты инфраструктуры ЖКХ, в том числе колодцы, септики, а также территория у водных объектов города. Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль руководителем следственного управления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

По данным областного ГУ МЧС, к поискам привлечены 328 человек и 60 единиц техники, в том числе два плавсредства.