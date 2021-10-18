В Вологде ищут потерявшуюся девочку

18.10.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские разыскивают девятилетнюю Софию Жаворонкову, которая ушла из дома на Воровского, 39 утром 16 октября и не вернулась.

«Приметы: на вид 7- 8 лет, рост 13-01-40 см., длинные темные волосы. Была одета в розовую шапку, куртку розовая ниже пояса на молнии без капюшона, темные штаны и бежевые сапоги. При себе имела розовый рюкзак размерами 20 на 30 см», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Обладающих сведениями о местонахождении ребёнка просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 76-30-14, 76-30-15, 76-52-14, 76-52-15 или «02».

Тэги: пропал ребенок, розыск
Фото пресс-службы областного УМВД

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