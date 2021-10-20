Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой

20.10.2021 [Происшествия]

Следствие выступило с ходатайством об аресте женщины, подозреваемой в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой.

Как рассказали в региональном управлении СК, подозреваемая задержана на территории республики Карелия, допрошена, в сопровождении сотрудников первого отдела по расследованию особо важных дел областного аппарата ведомства доставлена в Вологду.

Напомним, 9-летняя Соня Жаворонкова после трех дней поисков была найдена убитой в квартире 41-летней вологжанки. Сама женщина после убийства сбежала в Карелию.

В ходе предварительных допросов женщина призналась в преступлении, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений.

«Для того, чтобы установить психическое состояние женщины, а также в связи с тем, что у следствия возникло сомнение в ее вменяемости, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза. Кроме того, следствие намерено в ближайшее время предъявить женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство малолетнего», - пояснили в региональном управлении СК.

Тэги: убийство девочки, пропал ребенок

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