Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой

Следствие выступило с ходатайством об аресте женщины, подозреваемой в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой.
Как рассказали в региональном управлении СК, подозреваемая задержана на территории республики Карелия, допрошена, в сопровождении сотрудников первого отдела по расследованию особо важных дел областного аппарата ведомства доставлена в Вологду.
Напомним, 9-летняя Соня Жаворонкова после трех дней поисков была найдена убитой в квартире 41-летней вологжанки. Сама женщина после убийства сбежала в Карелию.
В ходе предварительных допросов женщина призналась в преступлении, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений.
«Для того, чтобы установить психическое состояние женщины, а также в связи с тем, что у следствия возникло сомнение в ее вменяемости, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза. Кроме того, следствие намерено в ближайшее время предъявить женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство малолетнего», - пояснили в региональном управлении СК.