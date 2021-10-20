Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой

Следствие выступило с ходатайством об аресте женщины, подозреваемой в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой.

Как рассказали в региональном управлении СК, подозреваемая задержана на территории республики Карелия, допрошена, в сопровождении сотрудников первого отдела по расследованию особо важных дел областного аппарата ведомства доставлена в Вологду.

Напомним, 9-летняя Соня Жаворонкова после трех дней поисков была найдена убитой в квартире 41-летней вологжанки. Сама женщина после убийства сбежала в Карелию.

В ходе предварительных допросов женщина призналась в преступлении, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений.