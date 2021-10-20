Соседи Ульяны Ланской, подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой, знали о странностях женщины

20.10.2021 [Происшествия]

Некоторые факты из биографии Ульяны Ланской, которая подозревается в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой, раскрыл в своем телеграмм-канале мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как рассказал градоначальник, раньше женщину звали Мария Киселева, однако в 2011 году она сменила имя и фамилию по собственному желанию.   

«В 2019 году Ланская была лишена родительских прав в отношении сына, которому сейчас 16 лет, и ограничена в правах в отношении дочери (ей 5 лет). Дети живут в разных местах у родственников, — написал Сергей Воропанов. — Сотрудники отдела социальной защиты хорошо помнят, как забирали детей у матери. Она угрожала выброситься вместе с дочерью из окна квартиры. Затем пыталась вернуть детей, но суд ей отказал».

О странностях Ланской знали соседи. Рассказывают, что женщина часто приглашала соседских детей в гости, но им запрещалось ходить к ней.

Кстати, издание spb.kp.ru цитирует отчима погибшей девочки, который сообщил, что над ней перед гибелью сильно издевались.

«Эта женщина избивала девочку, потом резала ее, она издевались над ней, — рассказал мужчина. — Нам сказали это на вскрытии в морге. Из-за этого нам ребенка даже не показывают, потому что не на что там смотреть. Пока не восстановят лицо и тело».

Напомним, после гибели Сони Жаворонковой возбуждено уголовное дело по убийству ребенка. Также возбуждено дело по статье «Халатность» в отношении органов опеки, а в отношении матери погибшей девочки расследуется дело по статье «Оставление в опасности».

Тэги: убийство девочки, соцзащита

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