СК возбудил уголовное дело по факту халатных действий органов системы профилактики после убийства 9-летней девочки

Региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ – «Халатность» по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики. Дело, напомним, возбуждено после убийства в Вологде 9-летней Сони Жаворонковой. Как посчитали следователи, органы системы профилактики «не выявили опасное положение малолетней в семье».
Кроме того, в отношении матери погибшей Сони также возбуждено уголовное дело по статье 125 УК – «Оставление в опасности». Женщина, по словам представителей СК, «не уделяла должного внимания своему ребенку».
Как рассказали в региональном управлении СК, высокую оценку работе вологодских следователей уже дал председатель СК Александр Бастрыкин
Глава ведомства «отметил эффективно проведенные следственные и оперативно-розыскные мероприятия сотрудников подразделений следственного управления СУ СК и подразделений управления МВД России по Вологодской области и поблагодарил их за службу. Председатель СК России дал указание представить к поощрению всех сотрудников Следственного комитета и полиции, благодаря усилиям которых оперативно удалось раскрыть это особо тяжкое преступление», - говорится в сообщении управления.