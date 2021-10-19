СК возбудил уголовное дело по факту халатных действий органов системы профилактики после убийства 9-летней девочки

Региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ – «Халатность» по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики. Дело, напомним, возбуждено после убийства в Вологде 9-летней Сони Жаворонковой. Как посчитали следователи, органы системы профилактики «не выявили опасное положение малолетней в семье».

Кроме того, в отношении матери погибшей Сони также возбуждено уголовное дело по статье 125 УК – «Оставление в опасности». Женщина, по словам представителей СК, «не уделяла должного внимания своему ребенку».

Как рассказали в региональном управлении СК, высокую оценку работе вологодских следователей уже дал председатель СК Александр Бастрыкин