Убитой в Вологде Соне Жаворонковой нанесли не менее 10 ножевых ранений в лицо и шею, - выяснили журналисты ИА "Вологда Регион"
Напомним, тело девятилетней Сони жаворонковой, было обнаружено 18 октября около половины десятого часа вечера в одной из квартир на Долгом переулке, 8 в областном центре. Девочка была зарезана ножом.
«На теле девочки, пропавшей в Вологде 16 октября, имелись множественные колото-резанные раны. Они были нанесены ребенку ножом в лицо и шею», – рассказала журналистам старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Татьяна Пестовская.
Предполагаемая убийца школьницы – 40-летняя Ульяна Ланская была заключена под стражу до 18 декабря по решению Вологодского городского суда.
Следственный комитет рассказал, от чего погибла девятилетняя Соня Жаворонкова
Убитой в Вологде Соне Жаворонковой нанесли не менее 10 ножевых ранений в лицо и шею, - выяснили журналисты ИА "Вологда Регион"
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