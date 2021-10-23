Следственный комитет рассказал, от чего погибла девятилетняя Соня Жаворонкова

Убитой в Вологде Соне Жаворонковой нанесли не менее 10 ножевых ранений в лицо и шею, - выяснили журналисты ИА "Вологда Регион"



Напомним, тело девятилетней Сони жаворонковой, было обнаружено 18 октября около половины десятого часа вечера в одной из квартир на Долгом переулке, 8 в областном центре. Девочка была зарезана ножом.



«На теле девочки, пропавшей в Вологде 16 октября, имелись множественные колото-резанные раны. Они были нанесены ребенку ножом в лицо и шею», – рассказала журналистам старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Татьяна Пестовская.



Предполагаемая убийца школьницы – 40-летняя Ульяна Ланская была заключена под стражу до 18 декабря по решению Вологодского городского суда.