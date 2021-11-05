Новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в Вологодской области с начала пандемии: 389 человек за сутки

389 человек заболело коронавирусом в Вологодской области за минувшие сутки. Это новый рекорд по количеству заболевших с начала пандемии.

Напомним, Вологодская область третий день подряд бьёт рекорды по количеству заболевших в сутки. До этого рекорд суточной заболеваемости был зафиксирован в декабре прошлого года – 374 человека. Но, начиная с 3 ноября этого года количество заболевших превышает эту цифру продолжает расти каждый день.

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Также по данным портала стопкоронавирус.рф на 5 ноября, 258 человек выздоровели, десять человек умерли.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 80 159 пациентам. Большая часть из них — 71 236 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 233 человека.

Напомним, что вакцина «Спутник Лайт» в Вологодской области закончились и новых поставок её пока не ожидается. Однако, медики рекомендуют не дожидаться поставок, а вакцинироваться тем, что есть в наличии. Губернатор Олег Кувшинников сообщал, что вакцина «Спутник V» есть в регионе в нужном объёме.