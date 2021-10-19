Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы

Интервью с матерью подруги Софьи Жаворонковой взяли 19 октября корреспонденты телеканала «Русский север».

Напомним, 16 октября девятилетняя Соня ушла из дома на улице Воровского в Вологде. Просмотрев камеры видеозаписей, полицейские обнаружили, что Соня и её подруга шли по улице в обществе неизвестной женщины. 18 октября её нашли убитой. Женщину, подозреваемую в гибели ребёнка, задержали в Карелии.

В интервью телеканалу «Русский север» мама выжившей девочки рассказала, почему подружки пошли за незнакомой женщиной, как они оказались у неё дома и как Алле, подруге Сони, удалось спастись.

Скриншот с записи видеокамеры, на котором видно, что Соня и Алла идут по улице с незнакомой женщиной. Фото: vk.com/podskazhite_vologda

Мама подруги Сони – Аллы – рассказала, что до вечера 18 октября сама не знала, что её дочь тоже была дома у убийцы:

– Мы записались с сестрой на поиски с «Лиза Алерт» и ходили, искали в районе улицы Панкратова. Мне следователь отправил фотографию, где выяснилось, что моя дочь была с Соней до самого конца. То есть с женщиной с этой они шли втроём. Когда я увидела эту фотографию, я поехала сразу же домой, стала разговаривать с ребёнком и ребёнок всё сразу рассказал. Это было в понедельник вечером.

– Как вам рассказала дочь, как они связались с этой женщиной?

– Соня придумала раздавать листовки. Сама их написала на тетрадных листах. «Люди, не загрязняйте планету! Не выкидывайте мусор!» Они сделали эти листовки и ходили раздавали людям. Во дворе дома на Ленинградской, 40А встретили эту женщину. Она была очень доброжелательна к ним. Сказала: «Какие вы, девочки, молодцы! Пойдёмте, я куплю вам что-нибудь вкусное». И предложила пойти в кафе. Они зашли в кафе, которое находится там неподалёку. Соня выбрала морковный торт. Они попробовали этот торт и им не понравилось. Женщина сказала, что она знает другое кафе, где точно есть вкусные пирожные. И повела их. Они прошли через переезд. Зашли в «Пятёрочку», она давала им деньги, они ещё что-то покупали, какие-то конфеты. И потом привела их к себе домой.

На вопрос корреспондента о том, что происходило дома у той женщины, мама Аллы ответила, что, по словам ребёнка, женщина вела себя доброжелательно, улыбалась, в основном смотрела на Соню и сказала, что Соня похожа на её дочь – Веронику. Однако девочек смутили и напугали её вопросы:

– Она им задавала вопросы: «Что вы будете делать, когда будете умирать? Что будет чувствовать ваша мама, когда вы умрёте?» Алла отвечала, что мама будет очень плакать, будет переживать. «Когда я буду умирать, буду очень сильно мучиться, буду плакать». Соня…

(Соня отвечала также, как и Алла. Говорила, что её мама тоже будет плакать, – GorodVo.ru)

– Как Алле удалось сбежать от этой женщины?

– Женщина её отправила с начала в магазин за мороженным. После этого Алла вернулась, они съели мороженное. Какое-то время ещё там были. Алла уговаривала Соню уйти. Я там не понимаю дальше, как, вообще, всё произошло… Но… Вроде бы… Она агрессии к ним не проявляла, эта женщина. Пока там была Алла, всё было доброжелательно. Но эти разговоры её напугали, Алла захотела уйти оттуда. И второй раз эта женщина сказала: «Алла, иди за маслом. За растительным. Или, купи масла». Алла пошла за маслом, а когда она вернулась, эта женщина уже ждала её у подъезда. Закричала не неё, заругалась, сказала, чтобы та больше не возвращалась, что Соня не спустится. Отдала моей дочери рюкзак и сказала ей идти. Та пошла домой. Как обратно вернуться, она не знала, спрашивала у людей дорогу.

Почему Алла так долго молчала и никому рассказывала эту страшную историю, родители девочки до сих пор не могут понять. Они полагают, что девочка боялась наказания.

– Из-за того, что неоднократно мы с ней разговаривали о том, что нельзя уходить с незнакомыми людьми, ни с женщинами, ни с мужчинами, ни даже с детьми с чужими. Нельзя никуда уходить. И, несмотря на мои все предостережения и разговоры, и рассказы то том, что всякое может случиться. В том числе и пугающие рассказы. Она всё равно пошла. Боялась, что я её заругаю.

Девочка не рассказала о том, что была в месте с Соней на квартире незнакомки на двух допросах у следователя: в воскресенье вечером и в понедельник утром. Не сказала она ничего и психологу, и учителю в школе. Только когда мама показала ей фото с видеокамер, Алла смогла рассказать все подробности.

По словам мамы, Алла сейчас в силу возраста не очень понимает, что именно произошло.

– Может быть это и к лучшему. Она сейчас находится у бабушки. И бабушке запрещено расспрашивать об этом. Сейчас пытаемся оградить ребёнка от этих вопросов.

Самой маме, при этом, приходится непросто.

– Это трудно передать словами, конечно. Я принимаю всю эту ситуацию очень близко к сердцу. Это страшно. Могла и я оказаться на месте сониной мамы. И, к счастью, каким-то чудом Алле удалось оттуда уйти. Каким-то чудом просто. Ангел хранитель отвёл.

Мама Аллы сказала, что до этого дня никогда раньше не встречалась с мамой Сони. Но сегодня женщины встретились и расплакались.

– Мы встретились на улице. Все в слезах, конечно. И я, и она. Сразу слёзы. Потому что всё это, конечно, очень тяжело.

Ранее NewsVo рассказывал, что подозреваемую в убийстве ребёнка задержали в Карелии. Против неё возбуждено уголовное дело.

Также возбуждены ещё два уголовных дела. По статье 293 УК РФ – «Халатность» по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики. По мнению следователей, органы системы профилактики «не выявили опасное положение малолетней в семье». И в отношении матери погибшей Сони также возбуждено уголовное дело по статье 125 УК – «Оставление в опасности». Женщина, по словам представителей СК, «не уделяла должного внимания своему ребенку».

Подозреваемая в убийстве Сони женщина в настоящее время находится под охраной в психиатрической больнице карельского города Беломорска. В ближайшее время ее этапируют в Вологду.

После того, как будет проведена экспертиза, которая установит точную дату смерти, тело 9-летней Сони Жаворонковой будет выдано ее родным для захоронения. Администрация города взяла на себя организацию похорон, они будут оплачены за личный счёт её руководящего состава.