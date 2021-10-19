Соня Жаворонкова будет похоронена за счет руководящего состава администрации Вологды

После того, как будет проведена экспертиза, которая установит точную дату смерти, тело 9-летней Сони Жаворонковой будет выдано ее родным для захоронения.
«Администрация города берет на себя организацию похорон, они будут оплачены за личный счёт её руководящего состава. Думаю, родственникам этого сейчас не сделать», - написал мэр Вологды в телеграмм-канале «Телега мэра».
Между тем подозреваемая в убийстве Сони женщина, как пояснил Сергей Воропанов, в настоящее время находится под охраной в психиатрической больнице карельского города Беломорска. В ближайшее время ее этапируют в Вологду.
«Семья Жаворонковых на учёте в органах опеки не состояла - дети не являлись сиротами и оставшимися без попечения родителей. Старший брат Сони сейчас в больнице, он здоров, но таков порядок - мать была пьяна, когда квартиру осматривала полиция. Есть информация, что в таком состоянии она и писала заявление о пропаже дочери, спустя больше суток после того, как Соня ушла из дома. Выходим с иском в суд о лишении Анны Жаворонковой родительских прав в отношении ее сына», - рассказал градоначальник.