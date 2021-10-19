Соня Жаворонкова будет похоронена за счет руководящего состава администрации Вологды

После того, как будет проведена экспертиза, которая установит точную дату смерти, тело 9-летней Сони Жаворонковой будет выдано ее родным для захоронения.

«Администрация города берет на себя организацию похорон, они будут оплачены за личный счёт её руководящего состава. Думаю, родственникам этого сейчас не сделать», - написал мэр Вологды в телеграмм-канале «Телега мэра».

Между тем подозреваемая в убийстве Сони женщина, как пояснил Сергей Воропанов, в настоящее время находится под охраной в психиатрической больнице карельского города Беломорска. В ближайшее время ее этапируют в Вологду.