Прокуратура не смогла отменить третий оправдательный приговор вологодскому врачу Алексею Смирнову

Прокуратура Вологодской области не смогла в третий раз обжаловать оправдательный приговор Вологодского областного суда врачу Алексею Смирнову, которого обвиняли в смерти пятилетней пациентки.

— 18 мая 2021 года Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил апелляционный приговор Вологодского областного суда в отношении врача без изменения, кассационную жалобу потерпевшего и кассационное представление прокурора — без удовлетворения, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, в 2017 году доктор Смирнов не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе нашли нарушения, и в октябре 2018 года Вологодский городской суд назначил врачу наказание в виде двух лет лишения свободы. В декабре 2018 года областной суд, рассматривая апелляционную жалобу на приговор, удовлетворил ходатайство со стороны защиты о проведении повторной экспертизы по делу, в Новгороде.

Ее результаты озвучили 23 октября 2019 на заседании Вологодского областного суда. После изучения медицинской документации новгородские эксперты пришли к выводу, что Алексеем Смирновым были последовательно «выполнены все этапы оказания медицинской помощи» ребенку с пневмонией, утвержденные Минздравом.

Однако сторона обвинения не согласилась с результатами повторной экспертизы и сначала требовала вызвать на суд для опроса всех семерых экспертов (ходатайство было отклонено), а потом заявила ходатайство о признании нового заключения ненадлежащим доказательством якобы из-за имеющихся в тексте противоречий. Прокурор требовал назначить еще одну, новую экспертизу по делу и провести ее в Москве. Это ходатайство также было отклонено.

В итоге областной суд установил, что между действиями врача и гибелью девочки, которую привезли в медучреждение с пневмонией, нет связи. 31 октября 2019 года был вынесен оправдательный приговор. За Алексеем Смирновым даже признали право на реабилитацию.

Тем не менее, позже прокурор Вологодской области и потерпевшая сторона подали кассационную жалобу, в которой просили суд отменить оправдательный приговор Вологодского областного суда и направить дело на новое апелляционное рассмотрение. По результатам рассмотрения жалобы Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор и вернул дело в Вологодский областной суд, чтобы его рассмотрел новый состав судей. Летом 2020 года вологодский суд вновь оправдал доктора. Позже родители умершей девочки и прокуратура вновь направили жалобу на оправдательный приговор.

В октябре 2020 года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге во второй раз отменил оправдательный приговор доктору Смирнову. Дело врача опять вернули на рассмотрение в Вологду. 18 января 2021 года областной суд рассмотрел материалы дела и вновь оправдал Алексея Смирнова. Но прокуратура на этом не успокоилась. Была направлена третья жалоба.

В тексте жалобы, подпись под которой поставил заместитель прокурора Вологодской области, старший советник юстиции Тофик Ашурбеков, ведомство, по сути, обвиняло суд в предвзятости.

— Полагаем, что приговор суда апелляционной инстанции подлежит отмене в связи с тем, что после факта вынесения третьего по счету оправдательного приговора у стороны обвинения появились основания полагать, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела. (…) В данном случае полагаем, что объективность и беспристрастность суда при принятии судебных решений утрачена в силу корпоративных солидарности и интересов, — говорится в жалобе (ред. - текст документа имеется в распоряжении NewsVo).

Третий кассационный суд, однако, в этот раз не посчитал доводы прокуратуры достаточными для отмены оправдательного приговора.